Natürlich ist er mit der Bahn nach Springe gekommen. Was für eine Frage. In den knapp zwei Jahrzehnten, die er in Berlin wohnt, habe er für die Strecke noch nie das Auto benötigt, sagt Achim Stauß. Die Deutsche Bahn, das ist nicht nur sein Arbeitgeber, sondern auch seine Lebenseinstellung. Der 56-Jährige aus Alvesrode ist die öffentliche Stimme der DB.