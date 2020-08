Gestorf/Eldagsen

Überall in Springe und den Ortsteilen fahren derzeit die Mähdrescher über die Felder, die Weizenernte ist in vollem Gange. Die Erträge seien gut, sagt Bezirkslandwirt Björn Estorf aus Ges-torf. Allerdings könne ein überwiegender Teil des Korns nicht zum Brotbacken genutzt werden. „Der Proteingehalt ist zu gering“, sagt Estorf. Den Eindruck bestätigt Dirk-Olaf Meyer, Betriebsstättenleiter der Firma Agravis in Eldagsen. Er misst den Proteingehalt der Ernte der heimischen Landwirte.

Wie viel Eiweiß im Korn steckt, ist entscheidend dafür, wie der Weizen weiterverwendet werden kann. „Die Mühlen in der Umgebung wollen Getreide mit einem hohen Proteingehalt“, erläutert Meyer. In diesem Jahr würden gleich mehrere Effekte dafür sorgen, dass der Anteil am Weizen mit hohem Proteingehalt sinke. „ Weizen mit hohen Erträgen müsste mehr gedüngt werden“, sagt er. Aufgrund der gesetzlichen Beschränkung der Düngerzufuhr sei das aber nicht möglich, „dadurch wird die Eiweißeinlagerung geringer“. Aber auch die Fruchtfolge spiele eine Rolle, es müssten zudem genug Bodenlebewesen vorhanden sein, dafür bräuchte es organischen Dünger. „Uns wäre Brotweizen lieber, wir müssen viele Mühlen versorgen“, sagt Meier. Agravis vermarktet auch Getreide. Um zu wissen, wofür welche Ernte geeignet ist, wird das Korn in Eldagsen auf seinen Eiweißgehalt hin untersucht.

Anzeige

„Im Moment können bei mir nur 50 Prozent der Ernte als Brotweizen verwendet werden“, weiß Estorf – obwohl die Erträge in diesem Jahr gut seien. Ebenso wie die Erntebedingungen. Weizen, der zu wenig Eiweiß hat, wird in der Regel als Futterweizen verkauft, das bringt aber weniger Geld in die Kassen der Landwirte. Estorf schätzt, dass nach dem Wochenende der überwiegende Teil der Weizenernte in Springe und den Ortsteilen abgeschlossen sein wird.

Weitere NP+ Artikel

Die Düngeverordnung regelt in Niedersachsen, wo wie oft gedüngt werden darf. Sie ist für Landwirte mit viel Bürokratie verbunden, da sie unter anderem aufrechnen müssen, welcher Acker welchen Düngebedarf haben soll.

Allerdings soll die Düngemittelverordnung weiter verschärft werden. Auf 66 Prozent seiner Flächen dürfte Estorf nur noch eingeschränkt Düngemittel ausbringen. Denn sie befinden sich in den sogenannten roten Gebieten, wo vermeintliche Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft laut Gesetzgeber das Grundwasser belasten.

Estorf hat bereits mehrfach auf die negativen Folgen dieser Reform hingewiesen. Viele seiner Flächen befinden sich zu Teilen in diesen roten Gebieten.

Von Ralf T. Mischer