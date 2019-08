Springe - Andreasfest: Ortsbürgermeister ist verärgert über Lärmbeschwerde eines Anwohners Als „Schweinerei“ bezeichnet Ortsbürgermeister Karl-Heinz Friedrich die Lärmbeschwerde beim Andreasfest, die zum vorzeitigen Abbruch des Bühnenprogramms geführt hat. „Man sollte zumindest den Hintern in der Hose haben, dass man sich persönlich bei den Veranstaltern meldet, bevor man gleich die Polizei anruft.“

Die Band The Unchained unterhält die Besucher beim Frühschoppen des Andreasfestes am Sonntag. Das Konzert einer anderen Band musste am Freitagabend wegen einer Lärmbeschwerde abgebrochen werden. Quelle: Foto