Sich einfach mal auf den Weg machen und erkunden, was Kunstschaffende malen, modellieren und gestalten: Zwei Tage lang hatten Besucher im Springer Stadtgebiet – und im benachbarten Bad Münder – die Möglichkeit, in verschiedenen Ausstellungen Einblicke in die Werke von Hobbykünstlern zu bekommen.