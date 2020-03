Ehemaliges Krankenhaus ausgeräumt: Betten und Nachtschränke ziehen um

Springe

Feuerwehrleute aus Laatzen, Hemmingen und Pattensen, die zu zwei Zügen der Regionsfeuerwehrbereitschaft III gehören, schleppten am Sonnabend stundenlang Betten und Nachtschränke aus dem ehemaligen Klinikum. Weil in dem seit etwa fünf Jahren weitestgehend ungenutzten Gebäude alle Fahrstühle außer Betrieb sind, war die Aufgabe schweißtreibend.

Am Hintereingang und auf dem Wirtschaftshof daneben wurden die Möbel in Lastwagen der Abfallwirtschaft Region Hannover (Aha) verladen und für den Transport gesichert. Aha-Mitarbeiter brachten die Fracht zum Messegelände und kamen im Pendelverkehr zurück nach Springe.

In den Messehallen 19 und 20 wird ein Behelfskrankenhaus eingerichtet, in dem Covid-19-Patienten behandelt werden sollen, die wegen ihres Krankheitsverlaufs nicht mehr zu Hause betreut werden können, aber auch keine Behandlung auf einer Intensivstation benötigen.

32 Lastwagen im Einsatz

Die Krankenhausbetten sowie die Nachtschränke stammen aus dem Bestand des Klinikums Region Hannover.

Die Einrichtung war nach Modernisierung „über“ und wurde nach und nach ins leerstehende und noch nicht wiederverkaufte Springer Krankenhaus gebracht. An dem Einsatz am Sonnabend waren nach Regionsangaben 28 Lastwagen von Aha und vier vom KRH beteiligt. Insgesamt waren 50 Fahrzeuge unterwegs. Die Lkws fuhren in Springe zunächst auf den Parkplatz des Otto-Hahn-Gymnasiums. Von dort forderte die Einsatzleitung der Feuerwehr, die sich am Klinikum positioniert hatte, kontinuierlich die Fahrzeuge über Sprechfunk an. Auffällig war, dass alle Helfer einen Mundschutz trugen.

Laut Region ist zurzeit ungeklärt, was mit den Betten und Nachtschränken passiert, wenn sie nicht mehr auf dem Messegelände benötigt werden. Sie nach Springe zurückzubringen erscheint unlogisch, da die Immobilie in absehbarer Zeit verkauft werden soll.

Jagau bedankt sich

„Wir sind dankbar für die Unterstützung der freiwilligen Feuerwehren und von Aha“, sagte Regionspräsident Hauke Jagau zu dem Einsatz. „Wir erleben eine Situation, in der Solidarität unheimlich wichtig ist. Ich bin froh, dass wir in dieser Krise – neben all den Unsicherheiten – auch eine enorme Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung erleben.“

In den sozialen Netzwerken erntete die Aktion deutliches Unverständnis. Zahlreiche Springer halten es für eine Farce, dass das Gebäude jetzt nicht wiedereröffnet wird.

Von Bernhard Herrmann