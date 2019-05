Erstmals melden Arbeitgeber in Springe weniger Stellen als in den Vorjahren: Im Mai wurden 25,7 Prozent weniger Stellen gemeldet als im April, auch wenn Fachkräfte weiter gesucht sind. Der Arbeitsmarkt in der Stadt bekommt das zwar noch wenig zu spüren – aber bei der Arbeitsagentur Hannover spricht man bereits von einer Konjunkturdelle, die in der Deisterstadt nun angekommen ist.