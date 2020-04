Kommt endlich Bewegung in den Ausbau des Minikreisels in Völksen?

Völksen

Kommt endlich Bewegung in das Thema Minikreisel in Völksen? Seit Monaten wartet der Ortsrat auf die geplante Ausgestaltung des Kreisverkehrs an der Kreuzung der Steinhauerstraße und Steinkrüger Straße sowie „Nach den Dellen“. Ortsbürgermeister Andreas Wietstock hofft, dass die Arbeiten während der Sommerferien starten können – das habe ihm Tiefbauamtsleiter Gerd Gennat zuletzt zugesichert. Doch Wietstock ist skeptisch.

„Wissen tun wir eigentlich gar nichts. Daher würde ich jetzt sagen: Alles unter Vorbehalt“, so Wietstock. Dass er sich mit Euphorie zurückhält, liege zum einen an der Corona-Krise. „Können in dieser Zeit wirklich alle Tiefbaumaßnahmen weiter stattfinden?“, stellt der Sozialdemokrat infrage. „Das wissen wir alles nicht.“

Zum anderen ist Wietstock aber auch deswegen vorsichtig bei dem Thema, weil zahlreiche Termine für die Ausgestaltung des Kreisverkehrs in der Vergangenheit nicht eingehalten wurden – schließlich beschäftigt sich die Politik bereits seit Monaten mit dem Kreisel, aber immer wieder wurde der Ausbau dann doch verschoben. „Daher müssen wir mal gucken, was uns da erwartet.“

Laut Wietstock seien aber immerhin „alle Unwägbarkeiten aus dem Weg geräumt worden“. Zuletzt hatte es beim Land gehakt, wie Vertreter der Region mehrfach betonten. Land, Region und Stadt teilen sich die Kosten in Höhe von rund 80 000 Euro. Lange Zeit hatten sich die drei Behörden nicht auf wichtige Details einigen können.

Der Kreisel am Ortseingang ist bislang nur auf den Asphalt aufgemalt – und würde daher von Autofahrern einfach ignoriert, hatte Wietstock immer wieder beobachtet. Um zu verhindern, dass Autofahrer einfach über die Markierungen hinwegfahren, sollte unter anderem eine hochgesetzte Mittelinsel entstehen.

Um die Verkehrssituation für Spaziergänger und auch Schüler sicherer zu gestalten, war außerdem ein Zebrastreifen im Gespräch, ebenso wie Änderungen an den Straßenlaternen und Gehwegen. Die anvisierten Bautermine wurden jedoch von Ferien zu Ferien geschoben. Was Wietstock besonders ärgerte: Die Politiker konnten nur abwarten und hingen daher im luftleeren Raum.

Von Saskia Helmbrecht