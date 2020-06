In Springe fehlen aktuell 305 Kita-Plätze. Auch nach der zweiten Vergaberunde gingen besonders in Völksen viele Eltern leer aus. Lösungen sind jedoch in Sicht. So wird etwa in Altenhagen I noch an einer Erweiterung der bestehenden Kita gearbeitet, die zum 1. August zur Verfügung stehen fertig sein soll, und einige Kinder könnten auch in der Tagespflege unterkommen.