Springe/Bennigsen

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK), das im Springer Stadtgebiet mehrere Kitas betreibt, bestätigte entsprechende Informationen der Redaktion.

Demnach hatte die Leitung der DRK-Kita Am Ebersberg an der Johann-Heinrich-Schröder-Straße in Springe am Montagabend von einem positiven Testergebnis bei einem Kind erfahren, das die Einrichtung besucht. Noch am Abend habe man alle Eltern der betroffenen Gruppe informiert. Die Kinder dieser Gruppe müssten jetzt „bis auf Weiteres zu Hause bleiben“, teilt das DRK mit.

Das gleiche gelte für vier Mitarbeiterinnen, die direkten Kontakt zu dem Kind hatten. Außerdem habe man das Gesundheitsamt der Region Hannover entsprechend der Vorgaben kontaktiert. Dort müsse nun die Entscheidung getroffen werden, wer wie lange in Quarantäne muss, wer noch getestet wird oder inwiefern Familienmitglieder betroffen sind.

Folgen habe der positive Test aber auch für die beiden anderen Gruppen der Kita Am Ebersberg: Weil nun mehrere Mitarbeiterinnen fehlen, könne dort vorerst keine Ganztagsbetreuung mehr angeboten werden.

Ein Kind in Bennigsen infiziert

Einen weiteren Fall bestätigte das DRK bei der ebenfalls von ihm betriebenen Kita in Bennigsen: Auch dort sei ein Kind positiv getestet worden: „Auch hier müssen die Kinder der betroffenen Gruppe vorerst zu Hause bleiben“, so ein Sprecher.

Es handelt sich um den dritten und vierten öffentlich bekannten Coronafall an Kitas im Springer Stadtgebiet: Bereits zweimal waren Mitarbeiter der St.-Vincenz-Kita in Altenhagen I betroffen. Schon mehrfach hatte es dagegen Schulen getroffen.

Weil in der Region Hannover der Inzidenzwert von 100 überschritten ist, kann das Gesundheitsamt in diesen Fällen auch den eingeschränkten Betrieb anordnen. Danach gilt unter anderem wieder eine strenge Trennung der Gruppen untereinander. Nach diesem Verfahren hatten die Kitas vor dem Sommer gearbeitet.

Von Christian Zett