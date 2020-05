Kinderschutzbund geht aktiv durch die Corona-Krise

Springe

Die Bundesliga darf Mitte Mai wieder loslegen – aber was ist mit den Kitas und Schulen? Wie sieht dort der Weg aus dem Corona-Lockdown aus? Mit Spannung warten Eltern auf Informationen zur Wiedereröffnung. Damit bis dahin allerdings keine Langeweile zu Hause aufkommt, will das Team vom Kinderschutzbund die Familien in Springe vernetzen und daher ein neues Angebot starten.

Auf der Internetseite www.kinderschutzbund-springe.de unter dem Punkt Aktiv hat Eva Maus unter anderem Beschäftigungsideen gesammelt, um Familien dabei zu unterstützen, ihren Alltag während der Corona-Krise aktiv zu gestalten.

Die Pandemie würde die Familien gleich vor mehrere Herausforderungen stellen – die Kinder sind zu Hause, während die Eltern im Homeoffice sitzen und die Großeltern, die zur Risikogruppe gehören, nicht mehr zur Verfügung stehen. „Jetzt gilt es, neue Routinen zu entwickeln und für die Bedürfnisse aller Familienmitglieder zu sorgen“, sagt Maus. Um voneinander zu profitieren, sollen die Erfahrungen und Ideen jetzt auf der Internetseite gesammelt werden. „Schließlich muss nicht jede Familie das Rad neu erfinden.“ Unter dem Motto Aktiv in Springe soll so eine Sammlung an Ideen und Informationen entstehen.

Den Anfang machen Blogbeiträge von Maus, selbst Mutter von vier Kindern und Mitarbeiterin des Kinderschutzbundes Springe, zum Corona-Familienalltag und zu Schule zu Hause. Dazu erscheinen wöchentlich sieben Beschäftigungsideen für Kinder gegen Langeweile.

„Zudem sammeln wir Links zu Internetseiten, die für Familien aktuell interessant sein könnten: Informationen zum Virus für Kinder, weitere Beschäftigungsideen, aber auch Tipps für die Zu-Hause-Schule und mehr.“ Und die sind sogar teilweise von lokalen Akteuren. Unter anderem verweist Maus dort auch auf Ideen, die das Team des Springer Familiencafés Kleine Pause veröffentlicht hat, oder auch Kurse vom Kunstverein Hannover.

Ob Kresse säen, Blumen sammeln und pressen, Vögel zählen, Knickbilder malen oder Werfen und Fangen üben – Maus hat bereits einige Tipps zusammengestellt. „Gerade, wenn man viel zu Hause herumsitzt, ist Bewegung wichtig“, ist die Mutter überzeugt und rät daher auch dazu, gemeinsam Sport zu machen, raus zu gehen und zum Beispiel bemalte Steine zu verstecken, mit Straßenkreide zu malen oder Baumringe zu zählen. Und auch eine Kissenschlacht oder Papierfliegerbasteln seien gute Ideen, gemeinsam etwas Schönes zu machen.

Das Angebot soll – so der Wunsch – ergänzt werden. Wer seine Erfahrungen teilen möchte oder andere Ideen hat, kann eine E-Mail an emaus@kinderschutzbund-springe.de schreiben.

Von Saskia Helmbrecht