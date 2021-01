Auch in Unternehmen, in denen Anwesenheit sonst Pflicht ist, wird die Arbeit von Hause aus immer häufiger möglich. Beim Callcenter-Betreiber Majorel am Grasweg sind 80 Prozent der 350 Mitarbeiter im Homeoffice. Auch Leuchtenhersteller Paulmann setzt aufs die Arbeit zu Hause.