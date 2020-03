Kantorei St. Martin gibt Passionskonzert

Bennigsen

„Schau hin nach Golgatha“ – so lautete der Titel des Passionskonzerts der Kantorei St. Martin Bennigsen. Bestimmend waren zwei Instrumentalwerke von Felix Mendelssohn Bartholdy und Georg Philipp Telemann.

Gleich zu Beginn zeigte der junge Mexikaner Carlos Olvera López an der Orgel sein Können mit dem ersten Satz der Orgelsonate Nummer sechs in d-Moll über den Choral „Vater unser im Himmelreich“. López spielte dabei dynamisch und kraftvoll.

Im Laufe des Abends folgten noch die Sätze zwei und drei. Von Georg Philipp Telemann war die Sonate für Oboe und Continuo in a-Moll im Programm mit ihren vier Sätzen angekündigt. Vorgetragen wurde sie von López, der an der Orgel den Generalbass übernahm, während Sabine Ronge mit der Oboe darüber schwebte. Leider behielten die Temperaturen der Kirche bei dem Blasinstrument die Oberhand, sodass die Oboe in der Stimmung zu tief lag.

Ruth Häde begeisterte mit ihrer hervorragenden Altstimme mit drei Arien von Johann Sebastian Bach, die jeweils vom jungen mexikanischen Organisten begleitet wurden. Die übrigen Elemente des Konzertes trug die Kantorei unter der Leitung von Yannick Bode vor. Teilweise wurden die Sänger von López am E-Piano begleitet, wobei Häde mit ihrer klaren Altstimme einzelne Strophen solistisch übernahm.

Die Kantorei machte einen ausgesprochen guten Eindruck. Es zeigte sich, dass Bode, Student der Kirchenmusik, für Kantorin Sabine Lauber ein würdiger Vertreter ist – sowohl was die Zusammenstellung des Programms betrifft, als auch sein ausdruckstarkes Dirigat. Angenehm war auch das Verhalten der etwa 70 Konzertgäste, die auf Zwischenapplaus verzichteten, dafür am Ende deutlich zeigten, wie gut ihnen der Auftritt gefallen hatte.

Von hov