Kaninchenzüchter wollen Jugend begeistern

Eldagsen

Die Nachwuchsarbeit hat oberste Priorität: Diesen Grundsatz haben die Kaninchenzüchter im Kreisverband Weserbergland bei ihrer Sitzung in Eldagsen gefasst. Die Tierfreunde bedauern, dass sie nach wie vor kaum Jugendliche für ihr Hobby begeistern können. Verschärft wird das Problem dadurch, dass auch immer weniger Schauen stattfinden – es wird also nicht leichter, für sich zu werben.

Zu der Jahresversammlung hatten sich die Mitglieder noch vor Beginn der akuten Corona-Epidemie verabredet. Veranstaltungsort war der Ratskeller in Eldagsen. Der Kreisvorsitzende Hans Jürgen Kümmel konnte 39 Delegierte und 19 Gäste begrüßen. Nur drei der 13 Vereine hatten keinen Vertreter geschickt. Zum Verband gehören 216 Mitglieder.

Die Züchter waren im vergangenen Jahr sehr erfolgreich. Was den Vorstand freut: Vor allem die Teilnahme an der Bundesschau in Karlsruhe, auf der mehr als 28 000 Tiere zu sehen waren, war überraschend hoch. „Hier spielte wohl auch die Unterstützung des Kreisverbands eine nicht unerhebliche Rolle“, ist der Vorstand überzeugt. Denn: Die Dachorganisation übernahm den Transport der Tiere und bezahlte ihn auch. Das Ergebnis: Mehr als 90 Tiere aus dem Gebiet zwischen Springe, Messenkamp, Rinteln und Lügde waren in Karlsruhe zu sehen. Das Konzept soll für die nächste Bundesschau in Karlsruhe beibehalten werden. Für die Bundes-Rammlerschau in Ulm gilt dagegen: Der Kreisverband organisiert die Tour, die Aussteller übernehmen aber die Transportkosten.

Lob gab es auch für die Tischbewertung im August. 90 Kaninchen von 19 Ausstellern wurden vorgestellt. „Wenn möglich, sollen in Zukunft alle im Kreisverband organisierten Vereine teilnehmen“, wünscht sich der Vorstand. Aus Sicht des Vizevorsitzenden Phil Kröger werden die neuen Züchter-Stammtische gut angenommen und sollen deshalb fortgesetzt werden.

Die Ausstellungsobfrau Conny Gilberg bedauerte, dass die Schau vom Mitgliedsverein „F 93“ Bad Münder mangels Ausstellungsmöglichkeit ausgefallen ist. Reinhard Lehling, der Beauftragter der Tierbestandserfassung ist, hatte interessante Zahlen zur Jahresversammlung mitgebracht. Im Kreisverband sind 2124 Tiere aus 91 Zuchten registriert. „Der Bestand an Altrammlern betrug 181 und der Bestand an Althäsinnen 309 Tiere.“

Die meisten Jungtiere meldete der Verein „F 583“ Löwensen mit 596 Tieren. Platz zwei geht an den „F 110“ Rinteln mit 480 Tieren. Der „F 53“ Grohnde landet mit 341 Jungtieren auf dem dritten Platz. Auf Kreisverbandsebene wurden sechs Vereinsschauen durchgeführt, an denen 74 Aussteller teilnahmen. Gezeigt wurden 666 Tiere in 64 Rassen und Farbenschlägen.

Für mindestens drei weitere Jahre bleibt Hans Jürgen Kümmel Vorsitzender des Kreisverbands. Er wurde bei der Sitzung ebenso wiedergewählt wie die Kassiererin Maike Skibba, Verbandssprecher Reinhard Lehling und die Jugendwartin Conny Gilberg. Um das Amt des Zuchtwerbewarts kümmern sich der Vorsitzende und sein Vertreter.

Von r.