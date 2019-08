Es wird häufiger heiß, weshalb Hausbewohner es zuverlässiger kühl in ihren vier Wänden haben möchten – und das wiederum ist gut für die Kälte- und Klimabranche. Und damit auch für die Norddeutsche Kältefachschule in Springe. Die baut nicht nur ihre Bildungsangebote weiter aus, sondern auch ihre Gebäude an der Philipp-Reis-Straße.