Völksen

Die Region Hannover baut entlang der Kreisstraße 214 zwischen Völksen und Eldagsen nicht nur einen Radweg, sondern am Völksener Ortseingang auch einen Kreisverkehr. Die Bauarbeiten, die eigentlich im kommenden Herbst beginnen sollten, verzögern sich allerdings, wie die Region auf Anfrage mitteilt.

„Es gab unerwarteten Klärungsbedarf beim Grunderwerb. Dies betrifft ein Grundstück, das für den Kreisverkehr benötigt wird“, sagt Regionssprecher Klaus Abelmann. Die Verhandlungen mit den Eigentümern würden aber laufen.

Für weitere Verzögerungen hätte ein Personalwechsel beim zuständigen Planungsbüro gesorgt – ein neuer Mitarbeiter ist nun für den Radweg an der K 214 zuständig, der sich erst ins Projekt einarbeiten müsse. So werden also noch nicht im Herbst die Bagger rollen – für diesen Zeitpunkt ist nun die Einleitung des Genehmigungsverfahrens geplant, sagt Abelmann.

Vor nicht ganz einem Jahr hatte die Region bekannt gegeben, dass der 4,5 Kilometer lange Radweg zwischen Völksen und Eldagsen „im Vorrangnetz für den Alltagsverkehr enthalten“ und 2,3 Millionen Euro für den Bau eingeplant seien, 690 000 Euro davon aus dem Bundesprogramm „Klimaschutz durch Radverkehr“. Der Radweg stellt eine wichtige Verbindung vor allem für Berufspendler dar, die von Eldagsen aus den S-Bahn-Halt in Völksen erreichen wollen. Ein knappes halbes Jahr später wurde der geplante Baubeginn auf den Herbst verschoben, weil der Planungsumfang höher sei als erwartet, wie es damals hieß.

Außer dem Radweg baut die Region an der K 214 auch einen Kreisverkehr. Er soll vor dem Völksener Ortseingang entstehen, am Abzweig von der K 214 zur K 216, die an Völksen vorbei von der B 217-Abfahrt Kaiserrampe bei Springe nach Gestorf führt. Damit wird ein Wunsch des Völksener Ortsrats umgesetzt, um die Autos, die aus Richtung Eldagsen kommen und auf der Steinhauerstraße durch den Ort fahren, etwas auszubremsen. „Die Region hatte dort eine Verkehrsinsel vorgesehen“, sagt Völksens Ortsbürgermeister Phillipp Langrehr, „die hätte den Verkehr aber nicht wirklich gebremst.“ Die Idee zum Kreisverkehr sei in einer gemeinsamen Sitzung der Ortsräte Völksen und Eldagsen entstanden, als es um den Radweg ging, erinnert sich der Ortsbürgermeister.

Von Jan-Erik Bertram