Junges Sinfonieorchester Hannover begeistert beim Jubiläumskonzert

Nach dem hochdramatischen Finale von Wagners „Siegfrieds Rheinfahrt“ herrscht einen Moment lang atemlose Stille. In die hinein ist nur das „Boah“ von Nils Krieger zu hören. Der 36-jährige wohnt in der Lebenshilfe, ist Konzertliebhaber und zusammen mit dem 71-jährigen Horst Henkel Zuhörer beim Jubiläumskonzert des Jungen Sinfonieorchesters Hannover. Das gastiert seit zehn Jahren auf Einladung des Charity-Clubs „Lions Deister Fontana“ in der Aula des Otto-Hahn-Gymnasiums (OHG).

„Das hat sich mittlerweile zu einer sehr persönlichen Beziehung entwickelt“, erklärt Präsidentin Beate König. Auch Ideengeberin Suzanne Hofmann, die die Kontakte vermittelt hatte, freut sich über den Erfolg der Konzertreihe: „Wir haben immer ein volles Haus gehabt, und auch diesmal sind alle 355 Plätze wieder ausverkauft.“

Der organisatorische Aufwand ist groß und nicht immer einfach, wie etwa die Bereitstellung eines geeigneten Flügels. „Alles wird ehrenamtlich und durch die großzügige Unterstützung unserer Sponsoren geleistet“, erklärt König, deren Präsidentschaft zur Jahresmitte endet. Nach Abzug der Unkosten fließen sämtliche Einnahmen der Benefizveranstaltung in soziale Projekte in Springe. Welche Projekte das sein werden – „darüber wird der Ausschuss auch diesmal noch entscheiden“, so König.

Was die Besucher in der durch neue Beleuchtungskörper modernisierten Aula zu hören bekamen, war ein Konzert, das in der Qualität sonst nur in Metropolen zu hören ist. Knapp 90 Musiker präsentierten unter dem Dirigat von Tobias Rokahr ein berauschendes Klavierkonzert Nr. 1 b-moll op. 23 von Tschaikowsky mit der grandiosen Soo Jin Cha am Flügel, die als Zugabe Schumanns „Träumereien“ spielte. Große Orchesterkunst und eine überragende Solistin setzten die Maßstäbe für den furiosen zweiten Teil des Abends, der aus Auszügen von Richard Wagners „Ring der Nibelungen“ bestand. „Walkürenritt“, „Waldweben“ und „Siegfrieds Rheinfahrt“ zauberten mehr als bloß einen Hauch Wagnerscher Theatralik in die nüchterne Aula, in jeder Phase perfekt interpretiert von einem außergewöhnlich gut disponierten Orchester.

Amüsant und reizvoll etwa, wenn der Hornist die Bühne verlässt, in einen Seitengang hinauseilt, um das aus der Ferne ertönende Hornsignal zu spielen. Ob lyrisch-zarte Naturszenen oder Wagnerisches Schicksalsdröhnen – alle Facetten Wagnerischer Klangkunst servierte das jugendlich-frische Orchester in Bestform. „Klar, das fordert einen schon ordentlich“, erklärte Charlotte Freitag. Die 22-jährige Zahnmedizinstudentin ist Konzertmeisterin. „Seit November haben wir das einmal pro Woche einstudiert und geprobt.“ „Eine besondere Herausforderung“, meint auch Markus Büring. Der 49-jährige Musikpädagoge betreut das Orchester seit vergangenem Jahr. „Manchmal scheint es, als habe Wagner so geplant, dass man es nicht zu 100 Prozent spielen könne, sondern teilweise nur in die große Geste eingeführt werde.“

Von Christoph Huppert