Jugendtreff Waterworld soll umgestaltet werden

Völksen

Vor der grauen Sofaecke steht ein Kickertisch, rechts an der Wand – unterhalb der Dartscheibe – stapeln sich Gesellschaftsspiele im Regal, und in der Küchenzeile nebenan lagern Kochutensilien und Lebensmittel: Für Jugendliche in Völksen könnte der Jugendtreff Waterworld ein Ort sein, an dem sie gemeinsam abhängen, chillen können. Doch das Angebot der offenen Tür, immer dienstags, donnerstags und freitags, wird im Moment nicht gut angenommen. Das bestätigt Lukas Thierau, der den städtischen Jugendtreff mit seinem Kollegen Andreas Nolte betreut.

Auch eigens veranstaltete Aktionen finden bei den jungen Völksenern nicht so recht Anklang. So wurde etwa vergangenen Sommer ein Graffiti-Workshop mit dem hannoverschen Künstler Philipp von Zitzewitz abgesagt – niemand hatte sich angemeldet. Auch eine Kerzen-Zieh-Aktion musste deshalb im Dezember abgeblasen werden. Thieraus Eindruck: Während der Schulferien nutzen mehr Kinder und Jugendliche aus anderen Ortsteilen den Treffpunkt als Anlaufstelle. Besonders gut angenommen würden Filmabende und Backofenaktionen.

Über die Gründe für das geringe Interesse könne man nur spekulieren, hält Thierau sich bedeckt. Der 27-jährige Student aus Hannover betreut den Jugendtreff seit Dezember 2018. Um neue Nutzergruppen anzusprechen und generell das Interesse zu steigern, werde nun eine Neugestaltung des Jugendtreffs mit neuem Mobiliar anvisiert. Denn der Raum im Souterrain nahe der Christian-Flemes-Grundschule war das letzte Mal vor mehr als zehn Jahren renoviert worden. Die Einrichtung ist dementsprechend nicht mehr auf dem neuesten Stand. Thierau wünscht sich deshalb eine zeitgemäße Anpassung, „freundlich einladend“.

Die Waterworld, Kirchstraße 5, öffnet dienstags von 16 bis 19 Uhr für Jugendliche ab 14 Jahren. Donnerstags ist der Jugendtreff für Kinder und Jugendliche zwischen 11 und 14 Jahren von 16 bis 19 Uhr geöffnet; freitags für Jugendliche ab 16 Jahren ebenfalls von 16 bis 19 Uhr.

Von Juliet Ackermann