Mit personeller Verstärkung im Team will sich die Jugendpflege in Springe neu aufstellen: Insgesamt fünf Mitarbeiter kümmern sich jetzt allein in Springe um die Jugendarbeit. Ziel ist es unter anderem, die Netzwerkarbeit mit den Vereinen auszubauen, außerdem sollen ein Öffnungstag nur für Mädchen angeboten und der Ausbau des Jugendtrails vorangetrieben werden.