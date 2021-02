Jedes Konzert und jede Lesung in Springe soll nachgeholt werden

Springe

Sie lassen sich nicht entmutigen: Die Mitglieder des Kulturkreises um den Vorsitzenden Hinrich Bergmeier halten das Fähnlein der Kultur weiter hoch – obwohl auch die Veranstaltungen im März nicht stattfinden können. „Keine Veranstaltung fällt aus – wir verschieben sie nur“, hält Bergmeier an dem Credo fest, das bereits im vergangenen Jahr ausgegeben worden war. Die Liste der nachzuholenden Veranstaltungen wird damit immer länger.

Regulär weiter ginge es mit dem Programm eigentlich am 11. März mit einer Lesung. Dann sollte Sonja Beißwenger aus dem Roman „Die Liebe im Ernstfall“ von Daniela Krien vorlesen. „Daraus wird natürlich nichts“, sagt Bergmeier. Diese Lesung wird deshalb auf die Zeit nach den Sommerferien verschoben.

Am 6. Mai steht eine weitere Lesung auf der Liste. Sabine Göttel liest aus Friedrich Christian Delius’ „Die Birnen von Ribbeck“. Diese Veranstaltung sollte ursprünglich am 12. November des vergangenen Jahres stattfinden. Bereits im März 2020 sollte die Lesung aus dem Roman „Der Ausflug der toten Mädchen“ von Anna Seghers mit Sonja Beißwenger und Hanjo Kesting über die Bühne gehen. Sie soll nachgeholt werden am 27. Mai oder den 3. Juni in der St.-Andreas-Kirche.

Und auch bei den Konzerten gilt es in diesem Jahr einiges aufzuholen. So wird der Termin für das Konzert des Mariani Klavierquartetts, das am 17. Januar stattfinden sollte, auf den 15. August verschoben. „Wir hoffen, dass das dann unter Einhaltung aller Infektionsschutzmaßnahmen möglich ist“, sagt Bergmeier.

Die Veranstaltung mit dem Alinde Quartett, die für den 15. März 2020 vorgesehen war, wird auf den 12. Juni kommenden Jahres geschoben. Das Konzert mit Fr. Hölscher /M. Klett, das am 24. Mai 2020 erklingen sollte, ist nun für den 12. September dieses Jahres vorgesehen. Regulär eingeplant ist vorerst das Konzert des Minguett Quartetts im Martin-Schmidt-Konzertsaal in Bad Münder am 18. April. Planungssicherheit gibt es derzeit natürlich nicht für die ehrenamtlichen Veranstalter des Kulturkreises.

Hoffen auf das Jubiläumskonzert

„Wir hoffen natürlich, dass unser Jubiläumskonzert am 20. Juni stattfinden kann“, sagt Bergmeier. In der St.-Andreas-Kirche soll dann zum 50. Geburtstag des Kulturkreises das Polymnia Quintett aufspielen. Kartenvorbestellung unter Telefon (0 50 41) 97 15 16.

Von Ralf T. Mischer