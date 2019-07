Springe

50 000 Euro bekommt die Stadt von der Region Hannover, um ein Konzept für das geplante Ärztehaus im ehemaligen Sparkassenhochhaus zu entwickeln, das derzeit von Unternehmensberater Harald Klotz erstellt wird. Aber wie steht es um die Gesundheitsversorgung in Springe generell?

Im Interview mit Redakteurin Saskia Helmbrecht spricht Dr. Eckart Lummert, Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung (KVN) in Hannover, über die Herausforderungen, aber auch Maßnahmen, Ärzte nach Springe zu holen.

Etwa die Hälfte aller praktizierenden Hausärzte in Springe ist älter als 60 Jahre. Das ist mit Abstand der höchste Altersdurchschnitt in der gesamten Region Hannover. Welche Möglichkeiten hat die KVN, diesem Problem entgegenzuwirken?

Springe ist nach der aktuellen Bedarfsplanung mit Hausärzten noch gut versorgt. Für die 29 040 Einwohner stehen 19 Hausärzte zur Verfügung. Ein Hausarzt soll 1579 Bürger versorgen. Daraus lässt sich ein Versorgungsgrad von aktuell 103,3 Prozent berechnen. Bis zur Sperrung für weitere Hausärzte können sich theoretisch noch 1,5 Hausärzte aktuell niederlassen. Mit anderen Worten: Im Gegensatz zu anderen Bereichen in der Region ist die Versorgung gut.

Problematisch ist tatsächlich die Altersstruktur der Ärzte in Springe. Von den 19 Hausärzten sind neun – also knapp die Hälfte – älter als 60 Jahre. Die statistische Entwicklung zeigt klar, dass die demografischen Veränderungen sich auf die ärztliche Versorgung auswirken werden. So scheidet in Springe in den kommenden zehn Jahren voraussichtlich die Hälfte der Hausärzte aus dem Berufsleben aus.

Wir schreiben natürlich frei werdende Arztsitze für eine Nachbesetzung aus. Bisher waren wir bei den Nachbesetzungen auch erfolgreich. Dieser Zuwachs wird langfristig jedoch bei Weitem nicht den künftigen Versorgungsbedarf abdecken. Wir brauchen deshalb langfristig dringend mehr Köpfe im Versorgungssystem. Die Aufstockung der Medizinstudienplätze, die Einführung einer Landarztquote und die Möglichkeit, dass ärztlicher Berufsnachwuchs schneller eingegliedert werden kann, und dass auch Quer- und Wiedereinsteiger gewonnen werden können, ist für die Zukunft unumgänglich.

Sie sagen, 1,5 Stellen sind in Springe derzeit unbesetzt, weitere Hausärzte werden in den kommenden Jahren ihre Praxis aufgeben. Wie schätzen Sie diese Entwicklung und die Situation ein? Welche Projekte gibt es, um Landärzte anzulocken? Und wie kann es ländlichen Regionen gelingen, für neue Mediziner attraktiv zu sein?

Eine Aufstockung der Medizinstudienplätze in Niedersachsen um 200 Plätze ist dringend geboten. Eine Landarztquote, bei der sich Medizinstudenten verpflichten, nach der Ausbildung in einer Landarztpraxis zu arbeiten, ist eine weitere Fördermöglichkeit. Darüber hinaus kann die KVN finanzielle Förderungen für die Nachbesetzung einer Arztpraxis ausloben. So weit sind wir in Springe aber noch nicht.

Aber auch die Rahmenbedingungen müssen verbessert werden, damit das Leben und Arbeiten auch für Mediziner attraktiv bleibt.

Die zahlreichen Maßnahmen der KVN allein werden nicht reichen. Auch mit den attraktivsten Förderungen wird man Ärzte nur in eine Gemeinde locken, wenn die Gemeinde für die nachrückende Arztgeneration attraktiv ist. Allein daher ist es sinnvoll, einen Aktions- und Kooperationsplan für jeden Einzelfall aufzustellen, bevor ein Arzt seine Praxis schließt.

Dazu müssen sich der abgebende Arzt, die KVN und die Stadt zusammensetzen und einen gemeinsamen Plan ausarbeiten. Eine Kernbotschaft hat die KVN für Vertreter von den Städten: „Stellen Sie Ihr Licht nicht unter den Scheffel. Streichen Sie lokale Vorteile heraus. Bieten Sie Ärzten Unterstützung an.“

Die junge Ärztegeneration legt großen Wert auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Auch möchte die junge Ärztegeneration sich weniger um die wirtschaftliche Führung einer Praxis kümmern, sondern sich auf die Patienten konzentrieren können. Daher berät die KVN auch, welche Übernahmekonstellation möglich ist. Dazu gehören zum Beispiel die Anstellung in einer Praxis in Voll- oder Teilzeit oder die Gründung einer Zweigpraxis durch einen anderen Arzt.

Alles muss auf den Prüfstand. Gemeinden könnten zum Beispiel über kommunale Stipendien für angehende Medizinstudenten nachdenken, um den Nachwuchs zu fördern. Sie sollten über die Schaffung von Ärztehäusern genauso nachdenken wie über die Schaffung von ausreichend Wohn- und Praxisräumen für künftige Bewerber. Die Kinderbetreuung für Arztfamilien und die Organisation eines Arbeitsplatzes für Partner sollten Thema sein. Auch der Bedarfsverkehr – zum Beispiel in Form von speziellen Ärztebussen zu den Sprechstunden – könnte in vielen Regionen besser auf die Bedürfnisse der Patienten abgestellt werden.

In Springe wird von Harald Klotz ein Konzept für ein Ärztehaus erstellt. Auch in diesen Prozess ist die KVN involviert. Wie aussichtsreich sind solche Projekte?

Ein zentrumsnahes Gesundheitshaus oder Ärztehaus kann für die Weiterentwicklung der Versorgungsstruktur im Raum Springe einen wichtigen Impuls liefern. Kooperative Versorgungsstrukturen sind für junge Ärzte attraktiv und erleichtern die Bemühungen um eine Praxisnachfolge. Für den Erfolg des Konzeptes ist eine Einbindung der vorhandenen Versorgungsstruktur mit den in Springe niedergelassenen Ärzten wichtig. Die Kassenärztliche Vereinigung unterstützt daher den Ansatz der Stadt Springe um eine Einbeziehung der interessierten Springer Ärzte.

Natürlich ist ein Gesundheitshaus keine stationäre Einrichtung und kann ein geschlossenes Krankenhaus nicht ersetzen.

Das Thema Digitalisierung spielt eine immer wichtigere Rolle auch in der Gesundheitsbranche, Stichwort Telemedizin. Gerade vor dem Hintergrund, dass bereits jetzt in Springe Ärzte fehlen, könnten solche Modelle auch gut in Springe funktionieren? Kann die Telemedizin überhaupt eine Lösung gegen den Ärztemangel sein oder ist sie erst einmal nur eine Maßnahme, um die niedergelassenen Ärzte zu entlasten?

Die Ärztekammer Niedersachsen hat jüngst den Weg frei gemacht für telemedizinische Anwendungen durch eine Lockerung des sogenannten Fernbehandlungsverbots. Das heißt: Ärzte dürfen in Zukunft Patienten auch ausschließlich über Videochats, Telefonate, SMS oder mithilfe von Apps behandeln, wenn sie dies für vertretbar halten.

Die Aufhebung des Fernbehandlungsverbots war aus Sicht der KVN längst überfällig. Die Digitalisierung erlaubt es einem Arzt heute sehr schnell, einen Patienten medizinisch einzuschätzen, ohne ihm physisch gegenüberzusitzen. Eine telemedizinische Behandlung kann einen Besuch beim Hausarzt durchaus sinnvoll ergänzen, aber auf keinen Fall ersetzen. In einer Praxis untersuchen Ärzte ihre Patienten auch mit den Händen, nehmen ihren Geruch wahr und nehmen Blut ab. All das sind Dinge, die nur im persönlichen Kontakt möglich sind, bleiben wertvoll. Trotzdem kann gerade in ländlichen Regionen eine sinnvolle telemedizinische Anwendung die Ressource Arzt schonen.

Aber eins ist wichtig: Auch für eine telemedizinische Versorgung braucht es genug Ärzte. Zudem darf man gerade die älteren Patienten nicht mit der neuen Technik alleine lassen: Sie brauchen Betreuung und Anleitung. Es gibt aber auch Vorteile: Besonders Patienten, die nicht mobil sind oder vom nächsten Facharzt weit entfernt leben, könnten von einer Onlinesprechstunde profitieren. Ob die Telemedizin am Ende für die Ärzte oder für die Patienten den größeren Mehrwert bringt, wird sich erst in Zukunft zeigen.

Wer jetzt neu nach Springe zieht und einen Hausarzt sucht, aber keinen findet, weil diese etwa bereits ausgelastet sind – was passiert dann?

Zuerst können sich Patienten über die Arztauskunft Niedersachsen unter www.arztauskunft-niedersachsen.de über die Versorgungssituation vor Ort orientieren. Die Terminservicestelle der KVN vermittelt Arzttermine über die Telefonnummer (05 11) 56 99 97 93. Kassenpatienten dürfen nicht willkürlich von einer Behandlung ausgeschlossen werden.

Das Problem, Ärzte aufs Land zu holen, ist nicht unbedingt neu. Wurde da ein Problem lange Zeit ignoriert oder war diese Entwicklung vor Jahren so einfach nicht absehbar?

Die KVN hat bereits vor über zehn Jahren auf das Problem eines zukünftigen Arztmangels hingewiesen. Zuerst haben wir nicht viel Gehör gefunden. Dies hat sich mittlerweile grundlegend geändert. Die Politik, die Gemeinden und Kommunen, die Krankenkassen und viele Beteiligte im Gesundheitswesen haben das Problem erkannt und sind kooperationsbereit.

Allerdings ist dies kein niedersächsisches, sondern ein bundesweites Problem. Ein Faktor allerdings war vor zehn Jahren noch nicht abschätzbar. Bei der nachrückenden Ärztegeneration steht auf Platz eins der Wünsche die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Von Saskia Helmbrecht