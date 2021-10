„In der Ahnt“ in Völksen keine Option für Edeka

Völksen

Kein Licht ohne Schatten. Die Politik ist froh über eine neue Fläche in Völksen, auf der eins der vielen Projekte zur Dorfentwicklung realisiert werden könnte – der aktuelle Nutzer der Fläche dagegen fürchtet um seine Existenz.

Wichtige Projekte in Völksen

Die Stadt hat ein Areal zwischen den Straßen „In der Ahnt“ und „Spielburg“ gekauft. Die Verwaltung soll nun prüfen, welche der wichtigen Projekte, die in Völksen anstehen – neues Feuerwehrhaus, Nahversorger, Schulneubau, weitere Kita – dort umgesetzt werden können. Den Auftrag erteilte ihr der Planungsausschuss auf Antrag von CDU und SPD. Wichtig dabei: Transparenz – Rat und Ortsrat sollen bei allen Fragen beteiligt werden, zudem sollen weitere potenzielle Entwicklungsflächen geprüft werden.

Aktuell wird die Fläche „In der Ahnt“ vom Betreiber eines nahen Pferdehofs als Weide genutzt, 80 Tiere stünden dort, berichtete er. Er fürchte, dass auch weitere umliegende Flächen überplant werden könnten. „Dann kann ich meinen Laden dicht machen“, sagte der Landwirt.

Entwicklungsfläche für die Stadt

Das Problem sei bekannt, betonten sowohl Bauamtsleiter Jörg Klostermann als auch Völksens Ortsbürgermeister Phillipp Langrehr (SPD), der um Geduld und Vertrauen bat. Er habe mit dem Landwirt schon Alternativen besprochen, „die aber noch nicht spruchreif sind“. Er sei zunächst froh, „dass die Stadt eine Entwicklungsfläche sichern konnte“.

Was soll darauf nun entstehen? Zumindest kein Edeka-Supermarkt. Die Kette will bekanntlich den NP-Markt im Zentrum schließen und sich vergrößern. Dafür hat Edeka sich auf die Fläche „Im Stiege“ festgelegt: „Wir haben kein Interesse an einem Alternativstandort“, sagte Anja Tech, Expansionsmitarbeiterin bei Edeka, im Planungsausschuss. Hauptgrund: die Lage am Ortsrand und damit zu wenige Haushalte in fußläufiger Entfernung. Auch die Aufteilung der Segmente in kleinere Märkte wie Getränke- und Frischemarkt, wie sie Thomas Hüper-Maus (Grüne) vorschlug, seien „nicht vorgesehen“, so Tech.

Also brachte der Ausschuss – mit einer Gegenstimme – die Aufstellung eines neuen Flächennutzungsplans auf den Weg, um die Ansiedlung eines Supermarkts „Im Stiege“ zu ermöglichen. Auch wenn es „nicht das Gelbe vom Ei“ sei, wie es Heinrich Freimann (CDU) formulierte. Völksen brauche zwar Infrastruktur, um weiter zu wachsen. Mit einem Supermarkt am einen Ende des Ortes („Im Stiege“) und möglicherweise einer Schule oder Kita am anderen („In der Ahnt“) „hätten wir viel Verkehr im Ort“.

Von Jan-Erik Bertram