Kurzzeitig hatte das Team zu Beginn des ersten Lockdowns im März 2020 das Angebot eingestellt, im Mai aber wieder aufgenommen. Dafür sei ein umfangreiches Hygienekonzept entwickelt worden, so Schrader. Die Nachfrage war enorm. „Wir sind für viele Eltern der einzige Lichtblick.“ Sie habe Eltern kennengelernt, die aufgrund der Kinderbetreuung nachts im Homeoffice arbeiten müssen. „Viele sind daher dankbar für unser Engagement – die Eltern gehen mittlerweile auf dem Zahnfleisch“, weiß Schrader aus ihrem Arbeitsalltag. Zuletzt habe sich etwa eine alleinerziehende Ärztin an das Team gewandt, um die Betreuung ihres Kindes sicherstellen zu können. „Wir müssen jetzt alle zusammenrücken und Lösungen finden.“ Die Beratungen hätten seit Ausbruch der Pandemie deutlich zugenommen.

48 Ehrenamtliche, darunter ehemalige Erzieher in Rente mit pädagogischen und pflegerischen Erfahrungen, sind für Fluxx im Einsatz, vereinzelt hatten sich Helfer zurückgezogen – aus Angst, sich mit dem Virus anzustecken, weil sie zur Risikogruppe gehören. Bei anderen Betreuern konnten die Kinder zum Beispiel nach draußen in den Garten ausweichen, um das Infektionsrisiko zu minimieren, so auch in Springe. Um für noch mehr Sicherheit zu sorgen, möchte die Projektleiterin den Betreuern ab dieser Woche anbieten, sich auf Corona testen zu lassen.

Weil zahlreiche Arbeitnehmer aktuell im Homeoffice sind, stünden in der Region Hannover mehrere Büroräume leer. 14 sogenannte Notfallräume konnten Fluxx von den 44 Partnerbetrieben angeboten werden, berichtet Schrader. Dorthin hätten die Betreuer mit den Kindern ebenfalls ausweichen können. „Vor allem an den Anrufen in diesem Jahr merkt man, dass die Eltern nicht mehr können – für sie ist das Ende der Fahnenstange nun erreicht.“

Über das Projekt Fluxx werden im Notfall Betreuungskräfte an Familien vermittelt, zum Beispiel, wenn bei einem Elternteil ein wichtiger Arzttermin ansteht oder die Tagesmutter kurzfristig ausfällt. Damit soll aber keine dauerhafte Betreuung vermittelt werden. Pro Stunde kostet die Betreuung 5 Euro. Mitarbeiter der Stadtverwaltung in Springe zahlen nur 3 Euro, weil die Stadt selbst Partnerbetrieb in dem Projekt ist. Generell dürfen alle Springer das Angebot nutzen. Für Studenten der hannoverschen Hochschulen werden 2 Euro fällig. Die Beratung selbst ist kostenlos. Die Mitarbeiter sind täglich 24 Stunden unter Telefon (05 11) 16 83 21 10 erreichbar.

Von 21 bis 6 Uhr nimmt die Feuerwehrleitstelle die Anrufe entgegen und leitet die Meldungen weiter, die Anfragen würden dann ab 6 Uhr von dem Fluxx-Team bearbeitet.

