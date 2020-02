Prognose für Springe: Wenig Wachstum, Bevölkerung altert

Springe

BChristian Springfeld zweifelt zwar nicht an der Rechnung der Experten. Trotzdem könne die Stadt den Trend umkehren. Und: der Bürgermeister warnt davor, einen Fehler zu wiederholen.

Erst mal die Fakten: Nach der Voraussage der Region wächst Springe zwischen den Stichtagen 31. Dezember 2019 und 31. Dezember 2029 von 29 872 auf 30 127 Einwohner. Das entspricht einem Plus von 0,9 Prozent.

Dieser Wert liegt allerdings deutlich unter dem Regionsdurchschnitt von 2,5 Prozent Wachstum – selbst ohne die Landeshauptstadt kommt das Umland auf 2,2 Prozent.

Im Vergleich der 21 Regionskommunen liegt Springe auf Platz 19 – nur Burgwedel (plus 0,1 Prozent) wird ein geringeres Wachstum vorausgesagt. In Neustadt sehen die Statistiker gar einen Rückgang um 1,6 Prozent voraus.

Für die Region insgesamt rechne man bis Ende 2029 mit einem Anstieg der Einwohnerzahl von 1,18 auf 1,21 Millionen Menschen. Für Hannover selbst liegt der Zuwachs bei 2,8 Prozent, die Einwohnerzahl steigt von 543 300 auf 558 700 Personen. Im Umland würden dann 649 200 Personen leben.

Profitieren sollen die Kommunen dabei vor allem vom Zuzug: Denn während demnach 22 900 Menschen mehr sterben als geboren werden, sollen 52 000 Neubürger dazukommen – unter dem Strich ein Plus.

Altersstruktur

Die Geburten-Sterbe-Lücke trifft das Umland deutlich stärker – vor allem, weil hier die Altersstruktur deutlich höher ist. Die Zahl der älteren Menschen ab 65 Jahre steigt bis 2030 deutlich um 13,4 Prozent auf 165 700. Dabei steigt die Zahl der Hochaltrigen ab 85 Jahre besonders stark: Der Zuwachs um 13 100 Personen auf 31 500 Hochaltrige entspricht einem Wachstum um 71,1 Prozent. Das Durchschnittsalter im Umland erhöht sich von 45,3 auf 45,9 Jahre. Springe und Burgwedel sind mit 46,6 Jahren weiter die ältesten Städte der Region. Bürgermeister Springfeld bezeichnet das Vorgehen der Statistiker als „sauber“, die Region unterhalte „einen hervorragenden Statistikbereich, der in vielen Fragen nützliche Antworten zu Fragen zur Entwicklung des Status quo aus der Vergangenheit heraus zuverlässig und exakt liefert“.

Entscheidend seien aber zwei Dinge. Erstens: Die Stadt dürfe nicht den Fehler der vergangenen Jahre wiederholen: „ Prognosen wie diese waren es, die uns noch vor fünf Jahren die Schließung von Kindertagesstätten und Schulstandorten empfohlen haben – mit dem bekannten Ergebnis, dass das Gegenteil der Prognose eingetreten ist, Springe wächst und wird Defizite bei der Infrastruktur nur mit einem fortdauernden großen Kraftakt aufholen können.“ Die Stadt versucht momentan mit allen Mitteln und viel Geldeinsatz, fehlende Krippen- und Kindergartenplätze zu schaffen. So bereitet sie die Ausschreibung der Großkita auf dem Festplatz an der Harmsmühlenstraße vor – eins von mehreren parallelen Projekten.

Zweitens: Die Statistik gehe davon aus, „dass alles so bleibt, wie es ist“, sagt Springfeld: Die Experten „stülpen im Ergebnis eine große Käseglocke über Springe und rechnen aus, was unter Laborbedingungen passieren würde“. Soll heißen: Wenn alle Faktoren so bleiben, wie sie sind, tritt die Prognose ein.

Und da hakt Springfeld ein: Der Zuzug sei aus seiner Sicht ein unberücksichtigter Faktor: „Wo gibt es Neubaugebiete, Nachverdichtungen? Wie viel Wohnraum wird geschaffen?“. Der Bürgermeister verweist nicht nur auf größere Baugebietsplanungen wie die Schille oder die Überlegung, an der Hamelner Straße in der Kernstadt Flächen zu schaffen.

Springfeld bleibt optimistisch

Sondern auch auf die vielen neuen barrierearmen Wohnungen, die im Stadtgebiet entstehen (aktuell an den Schusterhöfen in Bennigsen oder am Kalkwerk und an der Bahnhofstraße in Springe): „Wenn also die Witwe aus dem großen Haus mit Garten in die neue seniorengerechte Wohnung zieht und in das frei gewordene Haus eine fünfköpfige Familie, dann sind das schon mal fünf Menschen, die keine Prognose erfasst hat.“

Der Druck auf dem Wohnungsmarkt in Hannover könne weitere neue Bewohner anlocken. Und: „Dieser nicht prognostizierte Zuzug wird auch Auswirkungen auf die Geburten und den Altersdurchschnitt haben. Wer zieht denn aufs Land, weil es in Hannover zu voll und zu teuer ist? Das sind junge Familien und Paare in der Familiengründungsphase, die dann hier in Springe Kinder großziehen, die in keiner Prognose aufgetaucht sind“, sagt der Bürgermeister.

Er folgert: „Ich bin mir sehr sicher, dass wir diese Prognosen locker übertrumpfen werden. In einigen Jahren wird dann die gleiche Statistikabteilung der Region Hannover mit den realen Zahlen aus Springe ihre Prognose widerlegen müssen.“

Die gesamte Statistik der Region gibt es im Internet: www.bit.ly/prognose-region.

Von Christian Zett