Wer sich in Niedersachsen telefonisch über einen Termin zur Impfvergabe informieren will, landet mit hoher Wahrscheinlichkeit in Springe. Dort nimmt die Firma Majorel am 28. Januar als eines von drei Impf-Callcentern die Arbeit auf. Wie Terminvergabe und Impfung ablaufen, erfahren Sie hier.