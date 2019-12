Im Wildhandel herrscht jetzt Hochbetrieb

Springe

Am Jagdschloss herrscht in diesen Tagen Hochbetrieb: „Vor Weihnachten ist die Nachfrage am höchsten“, sagt Enno König, der vor Ort einen Wildverkauf betreibt. Rund 2500 Stück Wild im Jahr gehen bei ihm durchschnittlich über die Ladentheke.

Zu den Klassikern gehören Rehrücken und Rehkeule. Wie in einer konventionellen Fleischerei auch, bietet er zusätzlich Produkte wie Leberwurst, Sülze, Mett, Geschnetzeltes, Schinken, Fleischkäse, Bratwurst und Salami an. Das Fleisch der Wildschweine, Rehe, Hirsche und auch des Muffelwildes wird entweder vor Ort im Deister geschossen oder auch im Solling oder in der Heide. Dadurch, dass sich die Tiere von naturbelassenem Futter ernährt haben, frei bewegten, ohne Antibiotika, ist ihr Fleisch besonders mager und hat einen intensiveren Geschmack als das Fleisch von Tieren aus konventioneller Tierhaltung.

Herkunft des Fleisches ist klar deklariert

Dass die Herkunft des Fleisches klar deklariert ist, schätzt Kundin Angela Winter-Urlacher. „Man kriegt es frisch, man kriegt es regional – das ist toll“, sagt sie überzeugt. Ein Schlüsselerlebnis habe sie an der Fleischtheke eines Supermarktes gehabt, als sie vom Verkäufer erfuhr, dass das Wildschweinfleisch, das sie eigentlich ihrer Familie zu Weihnachten servieren wollte, aus Neuseeland stammt. Seit diesem Erlebnis kommt die Apelernerin nach eigenen Angaben nach Springe, um sich mit regionalen Produkten einzudecken. „Die Leute fragen noch zu wenig, wo das Fleisch herkommt“, kritisiert sie. Um nicht auf den besonderen Festtagsbraten zu verzichten, nehmen einige Kunden auch weitere Strecken auf sich, sagt König. „Die Kundin mit der weitesten Anreise kommt jedes Jahr aus München“, erklärt er stolz. Im Vergleich zu anderen Städten seien in Springe die Preise deutlich moderater: Während am Deister eine Rehkeule ohne Knochen 33 Euro koste, liege in Berlin der Preis bei mehr als 100 Euro, so König.

Der Wildhändler, der seit 2002 Fleisch im Saupark verkauft, betreibt zudem einen Partyservice. Wenn er am 25. und 26. Dezember im Marstall zum Wild- und Entenbüffet einlädt, erwartet er mit seinem Team 300 Personen.

20 Jahre Verkauf

Der gelernte Koch Enno König ist im Sollig aufgewachsen, wo er bereits in seiner Jugend mit Förstern zur Jagd ging. Bevor er in die Gastronomie wechselte, absolvierte er zunächst eine Ausbildung zum Forstwirt. Nach 14 Jahren in einem Restaurantbetrieb machte König sich mit einem Wildverkauf selbstständig. Einen eigenen Wildhandel im Springer Saupark betreibt er seit 2002 und bietet neben Reh auch Rotwild, Muffelwild und Wildschwein an.

Von Juliet Ackermann