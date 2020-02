Hospizvereine Springe und Bad Münder wollen enger zusammenarbeiten

Springe

Rund acht Kilometer liegen zwischen dem Büro des Vereins Hospizarbeit Springe und dem Hospiz Bad Münder. „Wir erleben es immer wieder, dass wir verwechselt werden“, sagt die Springer Koordinatorin Susanne Rokahr. Denn was viele nicht wissen: Die Hospizangebote der beiden Institutionen unterscheiden sich. „Allerdings werden wir oft in einen Topf geworfen.“ Nun soll die Zusammenarbeit intensiviert werden.

Das Hospiz in Bad Münder ist eine stationäre Einrichtung, das heißt, dass die Schwerkranken dort leben. In Springe handelt es sich um einen ambulanten Hospizdienst, der von Ehrenamtlichen gestaltet und über einen Verein getragen wird. „Wir haben aber das gleiche Ziel, nämlich für Betroffene das Bestmögliche zu organisieren. Und da gibt es eben unterschiedliche Wege“, betont Stephanie Kaiser, Leiterin in Bad Münder. Daher sei es wichtig, dass in der Region beide Angebote bekannt seien. Für die Aufnahme in einem stationären Hospiz gelten ganz bestimmte Voraussetzungen. Zum Beispiel muss sicher sein, dass eine Heilung ausgeschlossen ist und die Lebenserwartung bei Wochen oder wenigen Monaten liegt. Bei einem ambulanten Dienst gebe es hingegen keine Aufnahmekriterien, ergänzt Koordinatorin Katrin Moormeister.

„Im stationären Hospiz kommt dafür die medizinische Ebene dazu, wir bieten pflegerisch alles unter einem Dach an“, so Kaiser. Dafür sei der Umgang mit den Sterbenden ein anderer – die Ehrenamtlichen aus Springe begleiten Menschen auf ihrem letzten Lebensweg so lange wie möglich zu Hause, und seien damit ein Teil der Familie. Die Begleitung dauere meist länger als in einer stationären Einrichtung, so Moormeister.

In Bad Münder leben die Sterbenden vorübergehend in einer neuen Gemeinschaft. „Das ist wie eine Familie“, so Kaiser. So wird zum Beispiel gemeinsam gekocht und gegessen, um Patienten nicht alleine zu lassen.

Sowohl Springe als auch Bad Münder bieten Angehörigen bei der Trauerbewältigung Unterstützung an. Während es in Bad Münder geschlossene Trauergruppen gibt, bietet der Springer Verein offene Gesprächskreise an, zu denen Interessierte – mit oder ohne Anlass – kommen können.

Beide Gruppen würden bereits seit Jahren im engen Austausch stehen und sich zum Beispiel auch bei den ehrenamtlichen Helfern gegenseitig aushelfen. Jetzt soll die Kooperation ausgebaut werden, kündigt Rokahr an. So könnten sie etwa bei Veranstaltungen gemeinsam auftreten oder sogar selbst zusammen Aktionen auf die Beine stellen, etwa ein Benefiz-Konzert, überlegt Rokahr.

Von Saskia Helmbrecht