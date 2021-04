Springe/Hannover

„Homb“ steht für „hop on my back“, zu Deutsch: Hüpf mir auf den Rücken. „Eigentlich ist es ein Rucksack, der zu einer Trage umfunktioniert wird“, sagt Fischer. Kinder zwischen 1,5 und vier Jahren sollen bei Ausflügen so die Möglichkeit haben, bequem auf dem Rücken ihrer Eltern getragen zu werden.

Alternative zum Buggy

Bislang sei auf der Website www.homb.de nur die Funktionsweise der Trage präsentiert worden. Das tolle Feedback, welches sie bislang von den Testfamilien erhalten haben, stimmt sie aber optimistisch. „Viele haben keine Lust mehr auf eine Kinderkarre. Viele wollen die Trage in ihrem Alltag nutzen“, sagt Fischer. Das Preisgeld ist für die beiden Frauen ein Meilenstein und eine Summe, die sie demnächst gut gebrauchen können, denn wie viele andere Unternehmen mussten auch Sommer und Fischer mit den Kosten für ihre Idee in Vorleistung gehen. „Wir hatten schon vorher sehr hohe Kosten für das Patent und die Zertifizierung gehabt“, sagt Fischer, die froh darüber ist, dank der hohen Gewinnsumme vorerst keine Kredite aufnehmen zu müssen.

Prototyp soll nun entstehen

Ein Teil des Gewinns soll außerdem in die Vermarktung des Homb-Rucksacks fließen, dessen Prototyp bereits in Auftrag gegeben wurde.

Ab dem 15. April planen Sommer und Fischer eine Crowdfunding-Kampagne, mit der sie ihr Start-Up finanzieren und ihre Rucksackidee in die Tat umsetzen wollen. „Wir fiebern darauf hin“, sagte Fischer.

Und weil ein Start-Up keineswegs ein Selbstläufer ist, müssen sie nun genügend Unterstützer finden. Dafür sammeln sie jetzt Vorbestellungen für Homb ein. Danach soll die Trage auch in Serie gefertigt werden.

Von Patricia Szabo