Heinrich Göbel gilt nicht mehr Erfinder der Glühlampe – dennoch erinnern zahlreiche Hinweise in der Stadt Springe an den berühmten Sohn der Stadt. Was bislang zur Klarstellung dieses „Irrtums“ seitens der Stadt unternommen wurde, geht Historiker Hans-Christian Rohde nicht weit genug: Er schlägt vor, alle Hinweisschilder an den Ehrenstellen zu entfernen.