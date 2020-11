Völksen

Nur eine Veranstaltung stand im November im Hermannshof-Programm: die für kommenden Sonntag geplante Lesung von Jens Rosteck im Rahmen der Serie Literaturspringer. Sie wird coronabedingt nun ins nächste Jahr verlegt. „Das Problem haben vor allem die Künstler“, sagt Liss. Diejenigen, die von ihren Auftritten leben müssen, aber auch die, die vorerst ihrem Hobby nicht nachgehen können.

Grundsicherung von der Region

Das Haus im Park des Hermannshof etwa hätten während der Pandemie fast alle Springer Chöre als Probenort genutzt, ebenso die Jagdhornbläser – jetzt müssen alle pausieren. „Wir als Veranstalter sind aber immer noch funktionsfähig, auch, wenn Veranstaltungen ausfallen“, sagt Liss. Der Grund: „Wir bekommen eine Grundsicherung von der Region Hannover und Konzeptionsfördermittel der Sparkasse, dafür sind wir sehr dankbar“, erklärt der Geschäftsführer, der jede Menge Zeit investiert, um zusätzliche Mittel für Projekte einzuwerben.

Gerade erst hat er die Nachricht erhalten, dass 20.000 Euro von „Land intakt“, einem Soforthilfeprogramm des Bundes für soziokulturelle Zentren, an den Hermannshof gehen. Soforthilfe kann man es in diesem Fall allerdings kaum nennen. „Wir haben den Förderantrag im April gestellt“, sagt Liss, „wir haben nicht mehr damit gerechnet, dass wir Erfolg haben.“ Umso glücklicher ist er nun, dass es doch geklappt hat. Der Park sei „das Wohnzimmer“ des Hermannshofs, und gerade in Pandemiezeiten sei es wichtig, „dass wir ihn als Spielort nutzen können“.

Astbruch gefährdet Besucher

Die Trockenheit der letzten Sommer hat allerdings auch den mehr als 80 Bäumen auf dem 3,5 Hektar großen Gelände des Hermannshofs zu schaffen gemacht. „Die Verkehrssicherheit für den laufenden Kulturbetrieb im Park ist in Teilen nicht gewährleistet, da von den Bäumen durch Totholz und Astbruch Gefahr im Verzug ist“, schrieb Liss in seinem Förderantrag. Es bestehe „dringender Handlungsbedarf für zeitnahe Instandsetzungs- und Parkpflegemaßnahmen, die durch den Träger und Eigentümer der Anlage nicht allein finanziert werden können und mit der Corona-Krise gänzlich undenkbar sind.“ Nun ist das Geld bewilligt, ein Parkpflegekonzept ist ebenfalls fertig, sodass bis Ende des Jahres der Park auf Vordermann gebracht werden soll. Damit er im kommenden Jahr wieder als Spielort zur Verfügung steht. Unter anderem, so verrät Liss, sei ein Sommer-Theater mit dem Namen „Moliere in Völksen“ in Planung.

Von Jan-Erik Bertram