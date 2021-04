In „Der Empfänger“ erzählt Ulla Lenze die Geschichte über das Leben des rheinländischen Auswanderers Josef Klein, der in New York ins Visier der Weltmächte gerät. Das Buch dreht sich um Spionagetätigkeiten des Nazi-Regimes in den USA und politische Verstrickungen fernab der Heimat.

Den Link zum Livestream der Lesung sowie die Einwahldaten für das anschließende Werkstattgespräch mit der Autorin und NDR-Moderatorin Raliza Nikolov finden Sie unter dem Kurzlink bit.ly/3mqLJw4