Heimvolkshochschule bereitet sich auf Wiedereröffnung vor

116 Kurse sind in der Heimvolkshochschule seit der coronabedingten Schließung Mitte März ausgefallen. Dabei spielen die Bildungseinrichtungen in Springe eine wichtige Rolle, immerhin locken sie Jahr für Jahr tausende Schüler in den Ort. Doch die Tagungszentren sind wegen der Corona-Krise noch bis zum 25. Mai geschlossen. Während es für einige Heimvolkshochschulen (HVHS) finanziell bereits sehr eng wird, sei die Situation für die Einrichtung in Springe noch nicht „existenzgefährdend“, sagt Leiter Tobias Gombert, der gleichzeitig auch stellvertretender Vorsitzender des Niedersächsischen Landesverbandes der Heimvolkshochschulen ist.

Strenge Auflagen für die Öffnung

In genau einer Woche, ab dem 25. Mai, dürfen die Bildungshäuser voraussichtlich wieder eröffnen. Auch für sie gelten, wie in vielen anderen Bereichen, strenge Auflagen. „Wir werden trotzdem wieder eröffnen. Allerdings weiß ich nicht, ob es sich betriebswirtschaftlich wirklich lohnt. Aber der Wunsch, wieder Bildungsarbeit machen zu können, ist groß.“ Gleichzeitig setzt sich der Landesverband dafür ein, einen Notfallfonds für die Erwachsenenbildung einzurichten, um auf die schwarze Null zu kommen. „Ein Insolvenzschutz“, erklärt Gombert. Am Freitag habe es dazu ein Gespräch mit Wissenschaftsminister Björn Thümler gegeben. „Wir in Springe zehren gerade von dem, was für Investitionen veranschlagt war, etwa um Zimmer zu sanieren, das wurde jetzt zurückgestellt, weil wir das Geld an anderer Stelle brauchen.“ Ziel müsse es sein, diese „gesellschaftliche Krise“ gemeinsam durchstehen zu können.

„Regierung macht gute Politik“

Was Gombert wichtig ist zu betonen: „Die Regierung macht eine gute Politik.“ Der Stufenplan „Niedersächsischer Weg hin zu einem neuen Alltag mit Corona“ der Landesregierung sei eine „sehr gute Orientierung“. Nicht zu wissen, unter welchen Bedingungen die Heimvolkshochschule wieder eröffnen darf, sei keine Kritik an der Politik, sondern eher die Feststellung einiger Schwierigkeiten, vor denen die Bildungshäuser nun stünden, betont Gombert. Denn selbst bei einer Wiedereröffnung wird bei weniger Belegung der Personalaufwand höher werden. Das fange damit an, dass es für die Gäste kein Büfett geben darf, nur in verschiedenen Schichten gegessen wird und permanent die Plätze desinfiziert werden müssen. „All das ist natürlich ein riesiger Aufwand.“ Trotzdem seien die Einrichtungen gesetzlich dazu verpflichtet, Bildungsangebote zu machen, wofür sie Zuschüsse vom Land bekommen. „Wir müssen also, wollen aber auch.“ Von den 98 Zimmern können wegen der Vorgaben nur 49 belegt werden. Für Mitarbeiter und Gäste sei bereits ein Hygieneplan entwickelt worden; der soll, wenn die Vorgaben des Landes feststehen, bei Bedarf noch überarbeitet werden. Das Personal wurde während der Zwangspause in Kurzarbeit geschickt.

Um die weggefallenden Einnahmen aufzufangen, überlegt die Heimvolkshochschule bereits, über die Sommerferien Seminare anzubieten; viele Reisen ins Ausland seien ja wahrscheinlich eh nicht möglich. Hauptbelegungszeit in der Einrichtung in Springe sei der Herbst – aber auch generell sei die HVHS „fast durchgängig gebucht“.

Klar sei aber auch, dass sich die Gäste auf einige Änderungen einstellen müssen. „Denn wir leben hier von der Gemeinschaft, davon, gemeinsam zu lernen und unsere Freizeit zu verbringen, anders als in einem Volkshochschulkurs.“ Während die meisten Volkshochschulen einen kommunalen Träger haben, werden die Heimvolkshochschulen oft von gemeinnützigen Vereinen getragen. Seit zwei Jahren bietet die Einrichtung in Springe außerdem Webinare an, also Kurse im Internet. „Das ergänzt das Angebot, ersetzt es aber nicht.“

Von Saskia Helmbrecht