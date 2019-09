Hallenmiete sorgt weiter für Aufregung

Springe

Wirklich harmonisch war die Stimmung während der Schulausschusssitzung nicht: Die umstrittene Sportstättennutzungsgebühr sorgte am Mittwochabend erneut für teils emotionale Diskussionen. Einige Vereine drohen nun ebenfalls mit einer Klage gegen die Stadt – weil sie aus ihrer Sicht mit der Verwaltung keinen gültigen Vertrag geschlossen hätten.

Hintergrund der Debatte ist das Urteil des Landgerichts Hannover, das besagt, dass die Stadt vom TTC Springe für die Hallennutzung kein Geld bekommt, weil es zwischen beiden keinen gültigen Vertrag gegeben habe. Vor allem beim Sportring sorgte das für Unmut. Ausschussmitglied Wido Rowoldt legte während der Sitzung der Politik ein Positionspapier des Sportrings vor. Darin kritisiert der Zusammenschluss unter anderem, dass die Stadt zwar an einer Lösung arbeite, aber dies nicht gemeinsam mit den Vereinen geschehe.

Sportring will Entgelte komplett abschaffen

Der Sportring fordert daher, dass die neuen Mietverträge abgestimmt werden müssten. Zudem solle die Verwaltung darstellen, in welche Maßnahmen die Gelder geflossen sind. Darüber hinaus solle ein Runder Tisch Sport eingerichtet werden, sagte Rowoldt. Nach wie vor fordert der Sportring aber, die Entgelte komplett abzuschaffen. Während der Sitzung meldeten sich einige Vereinsvertreter zu Wort, unter anderem auch Michael Leopold, Vorsitzender des LAV Springe.

„Was passiert, wenn die Vereine den Vertrag nicht unterschreiben werden?“, hakte er bei Fachbereichsleiterin Hanna Kahle nach. Gibt es keinen gültigen Vertrag, so Kahle, gibt es auch keine rechtliche Grundlage für die Nutzung der Hallen. Von einer „unendlichen Geschichte“ sprach Heinrich Eicke vom FC Eldagsen. Er sei das „ganze Thema leid“ und es werde immer schwieriger, den Mitgliedern zu erklären, warum sie die Gelder zahlen müssten.

Geld wird zurückgefordert

Eine Klage erwägen derzeit die Handballfreunde, berichtete Henning Jung. „Bekommen die Vereine, die in den vergangenen Jahren gezahlt haben, ihr Geld zurück?“ Denn auch die Handballfreunde hätten ja mit der Stadt nie einen Vertrag unterschrieben, allerdings das Entgelt gezahlt. Ähnlich sieht das Udo Schulz, Vorsitzender des FC Bennigsen, der ebenfalls überlegt, als „letzten Ausweg“ Klage einzureichen. „Mein Vorschlag wäre, dass die Zahlungen ausgesetzt werden, es macht einfach keinen Spaß mehr.“ Beide Vereine betonen, dass sie statt einer Klage lieber gemeinsam nach Lösungen suchen wollen. „Wir werden die neue Rechnung aber nur noch unter Vorbehalt zahlen“, so Jung.

Kritisch fragte der Sportring außerdem nach, wann das neue Onlinesystem für die Hallenvergabe eingeführt wird. Dort sollen künftig Vereine die Zeiten eintragen können. Laut Kahle habe die Stadt drei Unternehmen aufgefordert, Angebote abzugeben. Bevor es aber keine abschließende Lösung für die Nutzungsordnung gibt, soll auch das Online-Tool nicht an den Start gehen. Derzeit würde die Verwaltung neue Mietverträge erarbeiten und mit den Entwürfen auf die Vereine zugehen.

Einstimmig wurde am Ende der Sitzung beschlossen, einen Runden Tisch einzurichten, an dem neben Politik, Verwaltung und Sportring auch Sportvereine mitreden sollen, die nicht im Sportring organisiert sind. „Mein Wunsch wäre es, dass alle Sportarten vertreten wären“, so Schulz.

Von Saskia Helmbrecht