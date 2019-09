Wird aus dem Wunsch bald Wirklichkeit?

Alferde

Die Verhandlungen mit einem Grundstückseigentümer seien sehr weit fortgeschritten, erklärteLudorff, Mitarbeiterin im Fachdienst Rechnungswesen und Grundstücksverwaltung. Letzte Detailfragen seien allerdings noch offen. Da es sich um ein schwebendes Verfahren handele, konnte sie keine weiteren Einzelheiten nennen. Sie zeigte sich aber sehr zuversichtlich, dass die Verwaltung das Grundstück in der Ratssitzung im kommenden Monat für einen Kauf vorschlagen kann. Auch mit der Alferder Ortsfeuerwehr seien bezüglich des mehr als 3500 Quadratmeter großen Areals Gespräche geführt worden, so Ludorff. Dort habe man Einverständnis signalisiert.

Die Suche nach einem geeigneten Platz für den Bau eines neuen Gerätehauses läuft seit rund fünf Jahren. Nun muss in dem bisherigen Domizil der Feuerwehr auch einiges saniert werden. So sei die Eingangstür lediglich einfach verglast und müsse ersetzt werden, erklärte Ortsbürgermeister Uwe Metz in der Ortsratssitzung. Ebenso plädierte er dafür, zwei Fenster mit Einfachverglasung zu erneuern. Bezüglich der notwendigen Sanierungsarbeiten will sich der Ortsbürgermeister noch mit dem städtischen Hochbauamt in Verbindung setzen. Der städtische Fachdienst wird gebeten, sämtliche Fenster im Gebäude auf ihre Funktionstüchtigkeit hin zu prüfen. Dass es bei der Tür in der Damentoilette hakt, sei ebenfalls bekannt, so der Ortsbürgermeister. Er vermutet, dass sich hier der Boden abgesenkt haben könnte.

Die Ortsratsmitglieder stimmten schon jetzt dafür, für die Sanierung Mittel in den Haushaltsplan 2020 einstellen zu lassen. „Das ist keine vertane Investition“, so Metz. Denn wenn die Feuerwehr in das geplante neue Domizil umzieht, soll ihr altes Gerätehaus zum neuen Dorfgemeinschaftshaus werden.

Auch für die Anschaffung einer Industriegeschirrspülmaschine stimmte das Gremium. Diese Investition wird mit rund 4000 Euro veranschlagt. Sollte das Dorfgemeinschaftshaus dann, wie geplant, in das jetzige Feuerwehrgerätehaus umziehen, werde die neue Geschirrspülmaschine in jedem Fall mitgenommen werden, so Ortsbürgermeister Metz. Die bisherige Maschine brauche pro Waschdurchgang zu lange, so Metz.

Von Anne Brinkmann-Thies