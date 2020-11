Was ist wichtiger? Dass Kinder in den Schulen ein vernünftiges Lernumfeld vorfinden? Oder dass städtische Mitarbeiter unter annehmbaren Bedingungen arbeiten können? Für die Springer SPD ist klar: die Kinder gehen vor. Die anderen Fraktionen taten sich bei dieser Entscheidung in der jüngsten Bauausschusssitzung deutlich schwerer.