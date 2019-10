Beim Streit darum, ob der Bahnhof Deisterpforte in Springe sinnvoll ist oder nicht, verteidigt die Region das geplante Vorhaben. Mit einer vergleichbaren Situation bezüglich der kurzen Entfernung zwischen zwei Bahnhöfen in Langenhagen habe man gute Erfahrungen gemacht. Der Halt soll bis zu 1400 Nutzer am Tag haben.