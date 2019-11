Mit einer Kranzniederlegung am Ehrenmal auf dem Springer Friedhof gedachten am Sonntag zahlreiche Vertreter aus Politik und Vereinen sowie Bürger der Toten und Vertriebenen der beiden Weltkriege. Die Völksener gingen in diesem Jahr erstmals neue Wege. Sie enthüllten mehrere Graffiti.

Vom Volkstrauertag zu einem Mahntag für den Frieden: Um den Feiertag attraktiver zu gestalten, wurde in Völksen ein Graffiti-Workshop angeboten, dessen Ergebnisse am Sonntag enthüllt wurden. Der Ruf nach Frieden werde lauter, sagte Ortsbürgermeister Karl-Heinz Friedrich in seiner Rede anlässlich des Volkstrauertags in Springe. Quelle: Fotos