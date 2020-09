Bennigsen

Gut fünf Jahre nach dem Wegzug der Firma LVB-Landmaschinen nach Barsinghausen kehrt auf dem Gelände an der Allerfeldstraße wieder Leben ein: Die Claas Braunschweig GmbH, verbunden mit dem Landmaschinen-Riesen, eröffnet dort am 1. Oktober ihre fünfte Niederlassung. Für Bürgermeister Christian Springfeld ist das eine gute Gelegenheit, über eine Erweiterung des Gewerbegebiets nachzudenken.

Claas Braunschweig hatte die heimische Region bislang durch eine Zusammenarbeit mit der Firma Wilhelm Hobein Landtechnik in Coppenbrügge versorgt – diese werde aber gleichzeitig beendet, teilt das Unternehmen mit.

Standort wird modernisiert

In den kommenden Wochen werde man den Standort an der Allerfeldstraße modernisieren und ab Oktober von Bennigsen aus den Vertrieb und Service für das komplette Herstellerprogramm von der Maschine bis zu digitalen Lösungen übernehmen. Standortleiter soll einer Mitteilung zufolge Tim Steinhoff werden; die Werkstattleitung übernimmt demnach Jonathan Koop. Man werde direkt zum Start mit voll ausgestatteten Werkstattwagen vor Ort sein, dazu ein Beiprogramm renommierter Hersteller von Anbaugeräten anbieten, teilt Claas Braunschweig mit. Nach und nach solle die Gebietsabdeckung für die Kunden weiter optimiert werden.

Aus dem Plan für ein Feuerwehrhaus wurde nichts

Aus den Hallen des Landmaschinenhandels sollte ursprünglich nach einem Umbau ein Feuerwehrhaus für Bennigsen werden. Die Firma LVB, Partner von John Deere, wollte nach einem Grundstückstausch mit der Stadt nebenan in einen Neubau ziehen. Doch 2014 entschloss sich das Unternehmen, stattdessen nach Barsinghausen in Autobahnnähe zu ziehen und dort neu zu bauen. Das Feuerwehrhaus wurde auf dem Festplatz neu gebaut.

Die Stadt hatte damals sogar schon einen Kaufvertrag mit LVB geschlossen – und wurde am Ende vom Wegzug des Gewerbesteuerzahlers kalt erwischt. Umso mehr freut sich Bürgermeister Springfeld nun über die Neuansiedlung: Als er gehört habe, dass Claas Braunschweig einen Standort in der Region sucht, habe er „den Hut in den Ring geworfen“ – am Ende erfolgreich. Das Gewerbegebiet in Bennigsen sei inzwischen voll, sagt Springfeld – man müsse nun prüfen, ob und wie eine Erweiterung möglich sei: Die Nachfrage, so der Bürgermeister, sei in jedem Fall da.

