Völksen

Das Gewerbegebiet, weiß Behrens, weise einige Vorzüge auf: die gute Anbindung an Straßen und Bahnverkehr ist einer davon. Behrens stellt klar, dass die Flächen nicht der Stadt gehören. Die neuen Investoren leben in Völksen – und wollen an der Straße An den Pappeln nicht nur eine Verkaufs- und Werkshalle bauen. Sondern auch Arbeitsplätze schaffen.

Die Völksener Louis-Reiner Giesbert und Malte Backhaus, Geschäftsführer des Unternehmens Giba Caravan-Technik, lassen auf einer 3500 Quadratmeter großen Fläche eine Werkstatthalle nebst Empfangs- und Verkaufsbereich entstehen. Das 900 Quadratmeter große Gebäude ist der vorläufige Höhepunkt einer Firmengeschichte, die sich in den vergangenen zwei Jahren mehr oder weniger unbemerkt von der Öffentlichkeit entwickelt hat – und die gewachsen ist. „Wir waren schon vorher in dem Bereich aktiv“, erläutert Backhaus. Der Firmensitz zwischen Bahnhof und Paulmann-Werksgelände soll weiteres Wachstum ermöglichen. Brotgeschäft der beiden Völksener war bislang der individuelle Umbau von Caravans. „Wir bauen Klimaanlagen ein oder Markisen an“, sagt Giesbert. Auch eine neue Raum-aufteilung bei Wohnwagen oder Wohnmobilen werde angeboten, ergänzt er. Dabei setzen die beiden Unternehmen „auf individuelle Lösungen“. Dafür ist in der Werkstatt die Unterbringung einer Tischlerei und Schlosserei vorgesehen. Zusätzlich zu den Aus- und Umbauangeboten und Werkstattdiensten ist der An- und Verkauf von Caravans vorgesehen, auch Reparatur und Wartung sollen angeboten werden.

Spätestens Ende des Jahres, sagen die Unternehmer, wird alles fertig sein.

Laut Springes Wirtschaftsförderer Behrens ist noch Gewerbefläche an der Südfeldstraße unbebaut. Die Fläche, auf der das Caravan-Unternehmen einzieht, gehörte nicht der Stadt, sondern einem privaten Grundstückseigentümer. Die Stadt vermarktet die Flächen zwischen Südfeldstraße und Quezinger Feld als Gewerbegebiet Südlich der Bahn. Laut Werbebroschüre, die die Stadt auf ihrer Internetseite zum Herunterlanden anbietet, sind dort mittelfristig 1,5 Hektar Fläche verfügbar – sie alle befinden sich in Privatbesitz, die Stadt tritt als Vermittler auf. Der Bodenrichtwert liegt laut Stadt-Info in dem Bereich bei 34 Euro pro Quadratmeter – inklusive Erschließungskosten.

Von Ralf T. Mischer