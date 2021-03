Springe

Hausärzte im ländlichen Raum werden dringend gesucht. In Springe sind dreieinhalb Stellen unbesetzt, Tendenz steigend. Wie also die medizinische Grundversorgung in der ältesten Kommune der Region Hannover sichern? Die Idee der Verwaltung: Ein medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) im ehemaligen Sparkassen-Hochhaus. Der Vorschlag nimmt jetzt Formen an.

Die Idee: Die Stadt gründet eine kommunale Träger-GmbH, die zwei Mediziner anstellt – das ist Voraussetzung für eine Genehmigung durch die Kassenärztliche Vereinigung (KV). Die Ärzte sowie das medizinische Personal bezahlt die Träger-GmbH – das Geld kommt allerdings von der KV. Betrieben wird das Gesundheitshaus aber nicht von der Träger-, sondern von einer Betreibergesellschaft. Die zahlt die Mieten, sorgt für die Ausstattung und Dienstleistungen. Und kann mit dem MVZ Gewinn erwirtschaften, trägt aber auch das Hauptrisiko.

Das Risiko für die Stadt sei überschaubar, erklärten Dr. Martin Creutzig, der sich als ehrenamtlicher Gründungsgeschäftsführer der Träger-GmbH zur Verfügung stellen würde, der Unternehmensberater Harald Klotz, der das Konzept für das Springer MVZ erstellt hat, und Fachanwalt Stefan Burghardt im Ausschuss. Die Ausschussmitglieder hatten aber ihre Zweifel.

Die konnten auch durch die Antworten auf einen umfangreichen Fragenkatalog, den die Ausschussmitglieder in der vorigen Sitzung gefordert hatten, nicht ganz ausgeschlossen werden. Vor allem das Haftungsrisiko der Stadt beschäftigte die Politikerinnen und Politiker. Das gehe über die 25 000 Euro Stammkapital der Trägergesellschaft nicht hinaus, erklärte Burghardt. Die müsse zwar für etwaige Regressforderungen durch die KV - etwa falls zu viel gezahlte Honorare erstattet werden müssen – bürgen. Das Risiko sei aber „vernachlässigbar, weil es rein theoretisch ist“, so der Anwalt.

Oliver Groseck (CDU) störte sich daran, dass der beigefügte Businessplan zu wenige Zahlen enthalte und ihm die schnelle Gewinnerwartung unrealistisch erscheine. Creutzig sieht das anders angesichts des großen Patientenpotenzials in Springe. „Aber selbst wenn: Die Bewirtschaftung ist das Risiko des Betreibers.“ Die Stadt habe also neben den 25 000 Euro Gründungskosten für die Träger-GmbH allenfalls Zeit zu verlieren.

Deshalb sei es auch nicht so entscheidend, ob das Sparkassen-Hochhaus, derzeit eher ein Betongerippe, bis zum 1. Juli, dem geplanten Starttermin des MVZ, fertig wird. Creutzig wies auch auf die Ablaufreihenfolge hin: Erst wenn ein Betreiber gefunden sei, würden Ärzte gesucht, die das Gesundheitszentrum mit Leben füllen – Interessenten gebe es bereits.

Gerade jungen Mediziner würden den Weg in die Selbstständigkeit, der mit Bürokratie, Risiko und jeder Menge Überstunden verbunden ist, scheuen. Gerade für sie wäre eine Festanstellung attraktiv.

Mit vier Enthaltungen und fünf Jastimmen gab der Ausschuss der Gründung der Träger-GmbH schließlich seinen Segen. Auf Drängen von Groseck allerdings mit der Maßgabe, dass die Politik nicht über Sitze in einem Beirat, wie von den Planern vorgesehen, sondern in einem Aufsichtsrat Einfluss auf die Ausrichtung des MVZ erhält. Das letzte Wort haben der nicht-öffentliche Verwaltungsausschuss am 11. März und der Rat am 18. März.

Von Jan-Erik Bertram