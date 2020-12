Gesundheitshaus in Springe: Entscheidung verschoben

Springe

Damit könnte auch der Plan, das Zentrum zum 1. Juli zu eröffnen, ins Wanken geraten. Denn nun wird die Politik wohl erst bei der nächsten Ratssitzung im März 2021 über das Vorhaben abstimmen. Ihm sei der Plan durchaus „sympathisch“, sagte Ratsherr Oliver Groseck für die CDU-Fraktion – trotzdem sei ihm unklar, wie groß die finanzielle Belastung für die Stadt am Ende wird. „Mir fehlt ein richtiger Businessplan, der Gesellschaftervertrag.“ Einen Beschluss solle es erst geben, so Groseck, wenn die Unklarheiten beseitigt seien. Die Stadt hatte die Pläne erst in der zweiten Novemberhälfte öffentlich gemacht. Der Forderung schloss sich Katrin Kreipe für die SPD an.

Einige der Fragen konnte Experte Harald Klotz, der das Konzept fürs Gesundheitshaus geschrieben hatte, direkt beantworten – zum Beispiel nach dem Gehalt für ihn und den von der Stadt vorgeschlagenen Gründungsgeschäftsführer Martin Creutzig: Beide bekommen für ihre Arbeit kein Geld. „Wir machen das, weil wir hier leben und das Projekt wichtig finden“, betonte Klotz. Bürgermeister Christian Springfeld zeigte nach längerer Diskussion Verständnis für die vielen offenen Fragen – und zog die Vorlage der Stadt erst mal zurück: „Ich bin froh, dass hier die Meinung vorherrscht, dass das eine gute Idee ist und dass Sie alle hinter der Sache stehen.“ Er wolle, dass die Politik „ein gutes Gefühl“ bei der Entscheidung habe.

Von Christian Zett