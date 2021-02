Gestorfer Bezirkslandwirt kritisiert neues Insektenschutzgesetz

Gestorf

„Das geht gar nicht“, sagt Bezirkslandwirt Björn Estorf. Eigentlich habe er sich, gibt er unumwunden zu, vorgenommen, in Berlin gegen das geplante Gesetz zu demonstrieren. „Angesichts der Pandemie und der Witterungslage habe ich das aber nicht gemacht“, sagt der Gestorfer. Auch das stinkt ihm: Dass die aktuelle Lage, in der Widerstand in Form von Demonstrationen kaum möglich ist, genutzt werde, um in Sachen Insektenschutzgesetz Nägel mit Köpfen zu machen.

Verärgert ist er über das neue Gesetz, das das Bundeskabinett am Mittwoch beschlossen hat, weil „dadurch der niedersächsische Weg zerstört wird“. Als Niedersächsischer Weg wird ein Kompromiss zum Insektenschutz zwischen Landwirten, Politik und Naturschutzverbänden bezeichnet, mit dem sich alle Seiten in Niedersachsen abfinden konnten. Nun steht laut Estorf die Existenz vieler Höfe auf dem Spiel: „Etliche Betriebe werden kaputtgehen, das Gesetz kommt praktisch einer Enteignung gleich.“

Das Insektenschutzgesetz muss noch durch Bundestag und den Bundesrat.

Von Ralf T. Mischer