Im Windpark zwischen Gestorf und Bennigsen laufen die beiden ältesten Anlagen aus der Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)-Förderung aus und sollen „repowert“ werden. Das heißt: Die beiden 120 Meter hohen Windräder nahe der Kreisstraße 216 zwischen Gestorf und Völksen werden durch deutlich höhere Modelle ersetzt – Gestorf möchte von der geplanten Erneuerung zumindest finanziell profitieren.

An der Windenergie führe kein Weg vorbei, erklärte Ortsbürgermeister Eberhard Brezski (SPD) in der jüngsten Sitzung des Gestorfer Ortsrats. Auch wenn er nichts von der Konzentration sämtlicher Anlagen im Springer Stadtgebiet im Windpark Gestorf-Bennigsen halte. Nun aber könne Gestorf, das am stärksten unter dem Windpark leide, zumindest finanziell von einer repowerten Anlage profitieren. Denn nach der Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes soll es eine freiwillige finanzielle Beteiligung der Windanlagenbetreiber von bis zu 0,2 Cent pro Kilowattstunde an den Erlösen der Windkraftanlage für die betroffenen Kommunen geben.

Ausschuss berät über Vertrag

Die Stadt Springe will mit der Windpark Gestorf Repowering GmbH & Co. KG einen „Vertrag zur anlasslosen finanziellen Beteiligung der Kommune an der Windenergieanlage (WEA) Gestorf“ abschließen. Das ist auch Thema im Finanzausschuss, der am kommenden Donnerstag tagt. Die Windpark Gestorf Repo­wering war dafür an die Stadt Springe herangetreten und hatte das angeregt.

Neueste Technik verwenden

Mit durchschnittlichen Erträgen von 25 000 Euro rechnet die Stadt. Ein Teil davon soll nach Gestorf fließen, so Brezski. Eingesetzt werden könnte dieses Geld zum Beispiel für eine Ladesäule für E-Autos im Ort. Neben der finanziellen Beteiligung fordert der Ortsrat zudem, dass es eine automatische Abschaltung bei Schattenwurf geben soll. Zudem soll die neueste und damit emissions-, also geräuscharme Rotorentechnik installiert werden. Derzeit befinde sich die geplante Repowering-Anlage noch in einem Vorverfahren, dem sogenannten Scoping-Verfahren, berichtete Brezski. Er habe sich vor der Ortsratssitzung Informationen vom städtischen Fachbereichsleiter Jörg Klostermann erbeten, aber keine Antwort bekommen, so der Ortsbürgermeister.

Aus Gestorfer Sicht positiv sei eine Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Pattensen, die ihre Windenergie-Flächen im Südwesten reduziert. Dadurch erweitert sich für Gestorf die Distanz zu den dort geplanten Windkraftanlagen. Die Stadt Springe hatte in einer Stellungnahme an die Stadt Pattensen keine Bedenken gegen eine Verkleinerung der Fläche geäußert.

Von Anne Brinkmann-Thies