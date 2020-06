Geschäftskomplex in der Fünfhausenstraße füllt sich

Springe

Mit der Eröffnung von Fitness Future ist es Inhaber Peter Othmer bereits gelungen, einen riesigen Leerstand an der Fünfhausenstraße wieder zu füllen. Jetzt konnte er weitere 245 Quadratmeter vermieten – und zwar an die Calenberger Backstube aus Pattensen, die im Stadtgebiet bereits mit einigen Bäckereien vertreten ist.

Das Unternehmen möchte in dem ehemaligen Woolworth-Komplex einen Backshop mit Café eröffnen. Ähnlich groß ist der im August 2018 neu eröffnete Standort im Wennig­ser Ortsteil Holtensen an der B 217. In Springe sei eine Eröffnung bis zum Jahresende geplant, sagt Bäckermeister Kai Oppenborn. Die Planungen für den Umbau laufen bereits; als Nächstes ist ein Treffen mit dem Eigentümer und der Stadt geplant. „Wir wollen einen tollen Sitzbereich schaffen, Frühstück anbieten und einen Treffpunkt schaffen“, sagt Oppenborn, der in Völksen wohnt. „Ich denke, damit werden wir ein Frequenzbringer für die Innenstadt werden, daher denke ich, dass die Stadt mit uns kooperieren wird.“

Anzeige

Springe wäre der 20. Standort

Bereits seit Längerem war das Unternehmen auf der Suche nach einem Standort in Springe. Cafés gibt es zum Beispiel auch in Eldag­sen und Bad Münder. Mit dem Backshop in Springe käme der 20. Standort dazu. Mindestens zehn Arbeitsplätze sollen mit der Neueröffnung in der Stadt entstehen, kündigt Oppenborn an.

Weitere NP+ Artikel

Durch die Neueröffnung der Calenberger Backstube wird es im Gebäudekomplex weitere Veränderungen geben. Das Augenoptikergeschäft Kolibri wird ab November in die Bahnhofstraße 8 ziehen, bestätigt Sabine Gronwald. Dort befand sich zuvor das Schuhhaus Haller, das bereits seit mehreren Jahren leer steht. Die Umbauarbeiten laufen bereits.

Doch das sind nicht die einzigen Wechsel. Allgemeinmedizinerin Susanne Pawelzik wird mit ihrer Praxis ebenfalls in die Fünfhausenstraße übersiedeln, bestätigt die Ärztin. Sie ist derzeit am Markt 11 angesiedelt. Der Mietvertrag für die neuen Räume ab dem 1. Oktober ist bereits unterschrieben. Sie wird in die Räume oberhalb der Massagepraxis einziehen. „Damit wollen wir uns einerseits vergrößern, andererseits ist die Praxis dann barrierefrei“, begründet Pawelzik den Umzug in die Fünfhausenstraße. Was mit den dann leer stehenden Räumen am Marktplatz passieren soll, ist noch unklar.

Othmer will bis Weihnachten alle Räume vermieten

Damit ist in der Innenstadt wieder jede Menge Bewegung. Doch Inhaber Othmer geht noch einen Schritt weiter: Er hofft, bis Weihnachten alle Räume in dem Komplex vermietet zu haben. „Ein frommes Ziel, aber wir versuchen es.“

Für den ehemaligen Kik-Markt etwa laufen bereits Gespräche. Details will er noch nicht bekannt geben. Gleichzeitig hält der Unternehmer an seinem Plan fest, einen Lebensmittel-Nahversorger in den Komplex zu holen. „Dafür kämpfen wir weiter.“ Er hofft, dass durch die neue Bäckerei und das Café der Standort für Einzelhändler noch einmal an Attraktivität gewinnt. „Und mit dem Café tun wir für Springe was richtig Gutes.“

Seit Dienstag laufen außerdem weitere Arbeiten; die Fenster sollen ausgetauscht und die Fassade Richtung Deisterpassage saniert werden. Ab Montag beginnen die Malerarbeiten. Ein Dachdecker ist bereits vor Ort. Die Front der neuen Bäckerei sei als Letztes an der Reihe. Der Umbau der Rossmann-Filiale ist ebenfalls bereits abgeschlossen. Auch sonst tut sich einiges in der Stadt: Die Diakonie plant in der Fünfhausenstraße neben der Commerzbank ein Mobilitätsbüro zu eröffnen, dort befand sich das Bücherparadies, das 2014 geschlossen wurde. In den ehemaligen Sportshop Jung nebenan zieht die LVM-Versicherungsagentur von Bernd Klausing.

Keine Nachfolgelösung gibt es dafür für das Schreibwarengeschäft Kittelmann in der Burgstraße, bestätigt der Eigentümer gegenüber dieser Zeitung. Dort werden die Räume momentan saniert.

Von Saskia Helmbrecht