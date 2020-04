Geordneter Andrang an Grüngutannahmestelle in Altenhagen I

Altenhagen I/Völksen/Gestorf/Lüdersen

Autofahrer mussten gestern Nachmittag starke Nerven beweisen – doch die Stimmung war gut am ersten Wiedereröffnungstag der Grüngutannahmestellen. „Die Menschen sind sehr einsichtig“, lobte Landwirt Jürgen Bertram das Verhalten der Autofahrer vor Ort.

Bertram hat nach vierwöchiger Schließung gestern wieder Grüngut auf seinem Hof an der B 217 in Altenhagen I angenommen. Noch vor 16 Uhr standen die ersten Autos mit gut gefüllten Anhängern in der Warteschlange, die kurz nach Öffnung bereits immer länger wurde. Der große Ansturm sei für Bertram allerdings nicht sehr überraschend gewesen.

Die Hobbygärtner bewiesen Geduld, unterhielten sich kurz mit Bertram über das Autofenster und hielten sich an die Vorgaben. „Es dürfen nur noch zwei Autos gleichzeitig auf den Platz – wenn ein Auto runterfährt, darf der nächste drauffahren“, so Bertram, der mit Mundschutz auf einem Stuhl vor dem Hof saß und die Zufahrt kontrollierte.

Auch für Sonnabend rechnet der Landwirt mit einem großen Ansturm. „An diesem Tag ist eh immer mehr los.“ Nicht nur in Altenhagen I, auch in Gestorf, Völksen und Lüdersen sind die Grüngutannahmestellen seit gestern wieder geöffnet – und zwar ab jetzt wieder mittwochs von 16 bis 18 Uhr und sonnabends von 9 bis 12 Uhr. Rasenschnitt durfte nicht abgegeben werden. Zudem musste ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden. An einer Abladestelle durften sich zudem nur maximal zwei Personen aufhalten.

