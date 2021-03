Gemeinden in Völksen und Springe feiern Ostern mit Besuchern

Völksen/Springe

Mit der coronabedingten Absage der Präsenzgottesdienste gehört die Kirchengemeinde Bennigsen-Lüdersen bislang eher zu den Ausnahmen im Stadtgebiet. Sowohl in Völksen als auch in der St.-Petrus-Gemeinde in Springe haben die Kirchenvorstände ihre Planungen für die Osterfeiertage vorgestellt.

In Völksen habe man sich dazu entschieden, den Karfreitagsgottesdienst und den Ostergottesdienst am Sonntag zu feiern, beide um 10 Uhr. Teilnehmen kann man jeweils mit Anmeldung per E-Mail (kg.johannes.voelksen@evlka.de), über die Homepage www.johannesgemeindevoelksen.gottesdienst-besuchen.de oder über das Gemeindebüro unter Telefon (0 50 41) 82 84. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt.

Grüße an Gemeindemitglieder

Darüber hinaus sollen die 40 Vorkonfirmanden sowie einige Kantoreimitglieder am Gründonnerstag oder Karfreitag an alle Gemeindemitglieder über 80 Jahre einen Gruß für die Feiertage verteilen. Neben einer kleinen Andacht für Karfreitag solle es für zu Hause noch einen besonderen Ostergruß geben, kündigt Pastor Reinhard Surendorff an.

Und auch in Springe hat sich St. Petrus für Gottesdienste mit Besuchern entschieden – Pastorin Bettina Bartke verweist auf die entsprechenden Regeln und Handlungsempfehlungen, die Präsenzgottesdienste unter Hygieneregeln zuzulassen. „Seit Wochen meldet die Kirchengemeinde St. Petrus die Gottesdienste beim Ordnungsamt an, um sie nur nach erteilter Genehmigung zu feiern“, so Bartke. Sie sieht das Gebäude am Kurzen Ging optimal ausgestattet für dieses Szenario: Durch fünf Türen könne man stets Durchzug erzeugen, dazu komme die dauerhaft geöffnete Lichtkuppel sowie die Tür auf der Empore, über die während der Predigt zusätzlich gelüftet werden könne. Um zusätzliche Sicherheit zu erreichen, habe der Kirchenvorstand für Altar und Kanzel Plexiglasscheiben fertigen lassen. Auf Gesang im Gottesdienst verzichte man ohnehin seit einem Jahr – und selbst die unter Umständen gestatteten Blasinstrumente oder Sologesänge kämen nicht zum Einsatz, betont Bartke. Auch sie freut sich über Anmeldungen für die Gottesdienste an Karfreitag und Ostersonntag.

Von Christian Zett