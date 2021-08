In der Region Hannover werden in den letzten Jahren immer mehr Geldautomaten gesprengt. Die Schäden gehen dabei in die Zehntausende. Auch Springe ist betroffen. Wer sind die Täter, und wie können sich Banken und Sparkassen schützen? Das Bundeskriminalamt (BKA) gibt zwar Sicherheitsempfehlungen, doch die werden offenbar nicht überall umgesetzt, wie unsere Recherche zeigt.