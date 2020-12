Gehweg an der Osttangente in Springe wird verbreitert

Springe

Am Kreisel an der Osttangente wird gebaut. Die Beleuchtung des Kunstwerks in der Kreiselmitte wurde instandgesetzt, nun ist der Gehweg, der auf der Seite des Einkaufszentrums Richtung Kaiserrampe führt, an der Reihe.

„Die Situation dort ist seit Jahr und Tag unbefriedigend für Fußgänger und Radfahrer“, sagt Gerd Gennat, der städtische Tiefbauamtsleiter. Sie müssen sich den Weg teilen – dafür ist er aber eigentlich zu schmal. „Er ist ungefähr 1,70 Meter breit“, sagt Gennat. Um einen sicheren Begegnungsverkehr zu gewährleisten, soll er 2,50 breit werden. Die Verwaltung habe das Projekt jetzt auch angeschoben, um dem Auszubildenden der städtischen Gärtnerei die Möglichkeit zu geben, eine größere Pflasterarbeit zu übernehmen.

Auch in der Kurt-Schuhmacher-Straße wird gearbeitet. Der südliche Gehweg muss erneuert werden. „Das war bislang ein Plattenweg mit ein wenig Sand und viel Deisterdreck darunter“, sagt Gennat. Nach nun mehr 50 Jahren seien die Platten an vielen Stellen abgesackt, sodass sich Kanten gebildet haben. Die Firma, die mit der Erneuerung beauftragt wurde, komme gut voran und werde wohl bis Anfang des kommenden Jahres fertig werden.

Für die Baustelle an der Eldagsener Straße in Höhe der Einmündung der Straße Im Alten Lande, wo wegen der Fahrbahnverengung derzeit eine Behelfsampel aufgebaut ist, seien die Stadtwerke verantwortlich, so Springe. Sie legen zusätzliche Stromanschlüsse für das Pharmaunternehmen Octapharma.

Von jab