Fürs neue Feuerwehrhaus Altenhagen I muss Bebauungsplan geändert werden

Altenhagen I

Nein, sagt Springes Bauchef Jörg Klostermann. Die erneute Auslegung habe keinen Einfluss auf den Neubau. „Das Vorhaben liegt im Zeitplan.“ Die Pläne für die neue Heimat der Altenhägener Brandschützer haben sich auch nicht wesentlich geändert. Nach wie vor soll das neue Gerätehaus auf dem Feld gegenüber des alten errichtet werden. Neue Pläne gibt es allerdings für die Zufahrt auf das Gelände.

Ursprünglich sollte der gleiche Weg genutzt werden, der auch zum alten Gerätehaus führte. Die Fahrzeuge sollten also von der Straße Hohbrink links abbiegen auf die Zufahrt zum Sportplatz und dann nach rechts über einen Graben zum Neubau. Die Erschließung über das alte Grundstück werde aber „als nicht wirtschaftlich angesehen“, erklärte Stadtplanerin Susan Demelius jetzt im Planungsausschuss. Der neue Plan ist es, das Gelände über die Verlängerung des Hohbrink zu erschließen. Das würde die An- und Abfahrt der Feuerwehrfahrzeuge erleichtern und auch die Entwässerungssituation in dem Bereich, in dem es zuletzt bei Starkregen zu Überflutungen kam, verbessern.

Bislang gehört das Wegstück zu einem Wirtschaftsweg im Verantwortungsbereich des Realverbands, den künftig die Stadt übernimmt. Damit ändert sich der Geltungsbereich des Bebauungsplans.

Auf Anregung der Region soll der Hohbrink zudem eine „Eingrünung“ erhalten. Diese „würde die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch die Vergrößerung des bebauten Bereichs am Ortsrand vermindern und sollte daher ergänzt werden“, heißt es in der Stellungnahme der Region. Die Stadt will die Anregung berücksichtigen, obwohl die „gegenüberliegende Seite des Weges im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche dargestellt“ ist. Wie berichtet, wünscht sich der Altenhägener Ortsrat dort ein Baugebiet. Zu dem Thema gebe es aber „offiziell noch nichts zu berichten“, so Klostermann. „Insofern bildet der genannte Streifen tatsächlich bis auf Weiteres den Ortrand.“

Baustart voraussichtlich 2022

Nach ursprünglichen Planungen sollte das neue Gerätehaus in Altenhagen I bereits im vorigen Jahr gebaut werden. Es gab aber immer wieder Verzögerungen, sodass wohl erst in diesem Jahr die Detailplanungen abgeschlossen werden, voraussichtlich 2022 beginnt dann der tatsächliche Bau. Das gleiche gilt für das neue Feuerwehrhaus in Eldagsen – mit beiden Projekten ist das gleiche Planungsbüro beauftragt.

Für den Haushalt 2021 sind jeweils 200 000 Euro Planungskosten pro Gerätehaus eingestellt. Die Baukosten für 2021 sind mit 1 Million Euro (Altenhagen I) und 2,4 Millionen Euro (Eldagsen) anvisiert.

Von Jan-Erik Bertram