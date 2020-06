Für Starkregen in Völksen besser gewappnet

Völksen

Das sind eindeutig gute Nachrichten: Dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung ist es gelungen, eine Überflutungslösung für Völksen bei Starkregen zu finden, sagt dessen Leiter Dieter Erdmann. „Darüber freue ich mich natürlich sehr.“

Im vergangenen Jahr wurde Völksen gleich zweimal infolge eines Unwetters stellenweise überschwemmt, nämlich im Mai und im Oktober. Der heutige Ortsbürgermeister Phillipp Langrehr baute Druck bei der Stadt auf. „Wir benötigen die Umsetzung von kurzfristigen und vor allem konkreten Maßnahmen zur Reduzierung des Überschwemmungsrisikos“, forderte Langrehr im Oktober in einer schriftlichen Stellungnahme an Bürgermeister Christian Springfeld. Auf ein Konzept zu warten, dauere zu lange. Aus seiner Sicht habe es definitiv Maßnahmen gegeben, die kurzfristig und kostengünstig realisiert werden könnten, etwa das Zurückschneiden von Gras an den Kanaleinläufen.

Der Stadt ist es nun gelungen, eine Lösung für Völksen in Angriff zu nehmen. Die Suche nach einer Flutungsfläche war erfolgreich, teilte Erdmann jetzt auch der Politik mit. Die Fläche liegt oberhalb der „Röse“, südlich des Bennigser Wegs und wurde bereits von der Stadt gekauft. Dank dieser Fläche sollen bei einem Unwetter das Wasser und der Dreck vom Ortskern weggehalten werden, wie es beim letzten Extremwetterereignis nicht der Fall war – also eine Art Puffer.

Im Oktober 2019 stürzten Wasser und Erde von den Feldern nach unten. Der Schlamm verstopfte die Straßeneinläufe. Die Konsequenz: Zahlreiche Keller liefen voll, und Gullideckel sprangen hoch. Geplant ist, das Bauprojekt im kommenden Jahr umzusetzen. Erdmann will das Vorhaben in die Haushaltsplanungen einbringen und das Projekt bei der Politik anmelden.

Von Saskia Helmbrecht