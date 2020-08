Springe

Die Sperrung der Fünfhausenstraße zwischen Zum Niederntor und Nordwall ist zu diesem Zeitpunkt wieder aufgehoben, da die Bauarbeiten dort schneller vorangeschritten sind, als geplant, teilt die Stadt mit.

Achtung: Die Einbahnstraßenregelung in der Straße Zum Niederntor bleibt weiterhin umgekehrt. Am Knotenpunkt Völksener Straße, Bahnhofstraße und Hinter der Burg ist die Ampel entsprechend umgebaut und anders geschaltet. Zudem wird die Straße Nordwall für den Anliegerverkehr als Einbahnstraße in Form eines verkehrsberuhigten Bereiches Richtung Zum Niederntor freigegeben. Außerdem wird in der Fünfhausenstraße zwischen Nordwall und Zum Niederntor die Einbahnstraßenregelung aufgehoben und Begegnungsverkehr erlaubt. Die Verkehrsteilnehmer, die etwa im Bereich der Parkpalette Nordwall geparkt haben, können somit über Fünfhausenstraße/Zum Niederntor wieder abfahren.

Über Springe-Ost anreisen

Verkehrsteilnehmern die auf der Bundesstraße 217 nach Springe anreisen und in den Norden von Springe in den Bereich hinter der Bahnlinie wollen, wird weiterhin empfohlen, die Abfahrt Springe-Ost zu nutzen.

Zur Aufrechterhaltung des Verkehrsflusses und zur Sicherstellung des Linienverkehrs bleiben die Halteverbote in folgenden Straßen erhalten oder werden neu eingerichtet: Fünfhausenstraße zwischen den Einmündungen Zum Niederntor und Nordwall; auf der Rosenstraße" gilt genauso ein absolutes Halteverbot – beidseitig – auf der Fahrbahn. wie auf der Ellernstraße sowie auf der Friedrichstraße-West zwischen Bahnhofstraße und Fünfhausenstraße. In der kleinen Echternstraße werden nur die zwei südöstlich gelegenen Stellplätze auf dem Parkstreifen mit einem Haltverbot versehen.

Von red